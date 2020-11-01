В законе о страховом стаже отмечается, что он засчитывается в одинарном размере, однако для некоторых категорий граждан существуют исключения

Так, надбавка предусмотрена за работу на вредном производстве. В частности, это касается и медиков, работающих в психиатрических учреждениях. В "Пенсионном курьере" на Фейсбук объяснили порядок зачисления помощи, передает Politeka.net.

В соответствии со статьей 60 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» работа, в частности, в психиатрических учреждениях здравоохранения засчитывается в стаж в двойном размере.

"Удвоение применяется в страховой стаж при его вычисления за периоды работы до 01.01.2004 года, а при определении права на пенсию за выслугу лет эти нормы применяются как до 01.01.2004 года, так и после этой даты", - говорится в сообщении.

При этом отмечается важный нюанс: согласно Порядку исчисления страхового стажа, он засчитывается в календарном исчислении, а это значит, что мужчинам нужно иметь 35 лет стажа, а женщинам 30 и тогда они могут рассчитывать на денежную помощь.

Само собой разумеется, кто не добирает по стажу, права на пособие не имеют.

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