О чем сообщили в Минфине

Минимальная зарплата в Украине с 1 января следующего года вырастет до 6 тысяч грн, а с 1 июля произойдет еще одно повышение – на этот раз до 6,5 тысяч гривен

Как информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-службы Министерства финансов Украины, данное поэтапное повышение "минималки" заложено в Госбюджет-2021.

В ведомстве утверждают, что двухкратное повышение минимальной зарплаты соответствует "имеющимся экономическим условиям".

Ранее мы писали, что из-за пандемии китайского вируса долги по зарплатам в Украине продолжают расти во всех сферах экономики. Об этом заявил народный депутат Украины (партия "Слуга народа") Данил Гетманцев.

"Задолженность растет во всех секторах экономики. Это объясняется коронакризисом. Если вы возьмете 2019 год, то там сравнительно небольшие суммы задолженности по невыплате зарплат, коронакризис – такое явление, которое влияет на всех", - сказал он.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, ограничивающий размер заработных плат в наблюдательных советах государственных предприятий. Ограничение хотят распространить не только на оклады, но и на поощрительные и компенсационные выплаты.

Также предлагается:

установить ограничение на количество иностранцев в наблюдательных советах,

обязать их подавать декларации о доходах,

обязать их присутствовать на всех заседаниях наблюдательного совета.

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Как сообщала Politeka, масштабное повышение зарплат, от украинцев решили не скрывать: "каждый пятый..."

Также Politeka писала, что украинцы получат новую надбавку к зарплатам, в Кабмине назвали счастливчиков и сроки :" до 7000 гривен".