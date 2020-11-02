Украинцам следует готовиться к возможному ужесточению карантина
Об этом предупредил главный санврач Виктор Ляшко в интервью журналистам, пишет Сегодня.
По его словам, если Киев попадет в красную зону карантина, то столичный метрополитен будет закрыт, как весной.
"Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта. Первый — ограничение работы общественного транспорта. Второй — запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт", - предупредил главный санврач.
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Ляшко также добавил, что если киевский метрополитен будет закрыт, то такая же участь ждет и пригородные электрички.
"Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", - резюмировал Виктор Ляшко, общаясь с журналистами.
Ранее в МОЗ рассказали, при каких условиях Украину отправят в жесткий локдаун.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в стране начнут работать полевые госпитали и будет введен жесткий карантин, если ежедневно будут фиксировать от 11 до 15 тысяч зараженных.
Если регистрируется по 20 тысяч новых зараженных ежедневно, то МОЗ запускает протокол медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи. При таком сценарии ресурсы системы здравоохранения полностью исчерпаны.
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