Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие знают как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, впечатлил хэллоуинским образом в просвечивающейся ткани

Константин Бочаров (настоящее имя артиста) поделился новыми снимками со своего праздничного выступления в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото можно увидеть, как MELOVIN выступает на сцене в жутком образе. Артист одет в подкатанные черные брюки и свободную белую рубашку из воздушной, просвечивающейся ткани, которая придает его образу особой мистичности. Добавляет жути также бледный грим на лице певца и затемненные глаза. Финальным акцентом образа MELOVIN стала взъерошенная прическа.

Во время выступления артист опирался рукой на капельницу, в которой вместо лекарств была «кровь».

«Я не сумасшедший. Моя реальность просто отличается от вашей», - подписал свои фото артист.

Его поклонники активно комментируют снимки.

«У меня мурашки», «Как всегда прекрасный и божественный», «Эти безумные глаза», «А ты всё продолжаешь возвращать нас в ту атмосфера психушки», «Мел, нету слов, насколько это ваааууу», «Прекрасный безумец», «Отвал всего», «Образ безумно неординарный. За это мы тебя и любим, что ты можешь показать свои идеи несмотря ни на что», «Образ сносит крышу», «Взгляд безумца. Это точно. Перевоплощение супер гения», - пишут люди.

Напомним, окольцованный фаворит Данилко MELOVIN сразил дерзким образом с маникюром: «Мать моя женщина».

Как сообщала Politeka, побледневший фаворит Данилко MELOVIN ошарашил кардинальной сменой имиджа: "Дьявольски шикарно!".

Также Politeka писала, что беда случилась в доме фаворита Данилко, срочно съехались спасатели: MELOVIN показал кадры ЧП.