Совсем на себя не похож

Известный украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, показал себя в пугающем хэллоуинском образе

Константин Бочаров (настоящее имя артиста) поделился снимками со своим праздничным гримом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото певец позирует перед камерой в пиджаке в полоску и белой кофте. По случаю Хэллоуина он решил порадовать поклонников «жутким» образом, нарисовав у себя на лице клоунскую гримасу с выбеленным лицом и затемненными глазами.

«Happy Halloween! Всем спасибо за вчерашний концерт который стал для меня настоящим эмоциональным исцелением! Спасибо Вам за Вас!», - написал артист в подписи к снимкам.

Его поклонники тут же отреагировали на новый пост.

«Спасибо тебе! Ты наше исцеление! Восторгаешь снова и снова, и снова. Никаких слов никогда не хватит, чтобы выразить любовь и восхищение», «Спасибо тебе за тебя! Ты перерос весь украинский шоубиз!», «Спасибо твоим родителям за тебя», «Мэл шикарный образ», «Какая булочка, красивая», «Мистер Джокер Мэловин?», «Шикарно красивый», «Это было дьявольски шикарно!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Бочаров показал фото, на котором позирует крупным планом, при этом его лицо частично закрывает блестящий полупрозрачный «дождик». На снимке также видна рука певца, украшенная крупными перстнями. Как отмечают фанаты артиста, на каждом его пальце можно увидеть по кольцу. Можно заметить, что MELOVIN накрасил ногти черным лаком.

Напомним, мрачное фото Андрея Данилко взбудоражило сеть, MELOVIN не сдержал эмоций.

Как сообщала Politeka, беда случилась в доме фаворита Данилко, срочно съехались спасатели: MELOVIN показал кадры ЧП.

Также Politeka писала, что фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».