В отопительном сезоне 2020-2021 года украинцам придется оплачивать коммуналку по новым правилам

Как сообщает Politeka.net, еще в августе Кабмин запустил рынок поставки газа и позволил потребителям выбирать компанию-поставщика, оценивая условия. Кроме того, в сентябре правительство поддержало законопроект, согласно которому НКРЭКУ может передать право местным советам самостоятельно определять тарифы на отопление и воду. Все это существенно влияет на цены для простых граждан.

15 октября в Украине начался отопительный сезон. Как сообщает "The Page", в водоканалах хотят повысить стоимость услуг из-за подорожания реагентов и электроэнергии, но в 2020 году рост тарифов не предвидится. А вот в следующем суммы в платежках за воду могут увеличиться более, чем на 20% в зависимости от области - в среднем с 230 до 270 гривен за 10 кубометров.

Уже с ноября "Нафтогаз" поднимает тарифы на газ на 35%, потребителям придется платить 6,33 гривны за кубометр с НДС. Впрочем, клиенты с годовым пакетом будут платить за аналогичные услуги 5,24 гривны. Вслед за этой компанией, цены подняли и другие поставщики, особенно региональные - до 8,96 грн/кбм. Стоит учитывать, что цена указана без платы распределение (еще плюс 1-2 гривны в платежках). От цены на газ зависит и стоимость газового отопления.

Что касается электроэнергии, до 2021 года цены останутся на прежнем уровне:

при отреблении до 100 кВт/ч — 90 копеек за 1 кВт/ч;

более 100 кВт/ч — 1,68 гривны за 1 кВт/ч.

В начале следующего года Украина собирается переходить на рыночные условия, таких нововведений требует меморандум МВФ. Согласно такому тарифу, украинцам нужно будет платить примерно 2,5 гривен за киловатт.

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