Звезда показала себя с разных ракурсов

Звезда студии «Квартал 95», Элина Мбани, покорила соблазнительным образом

Известная красотка устроила соблазнительную фотосессию в платье, пишет Politeka.net. Элину снимали в разных позах и ракурсов, чтобы продемонстрировать ее невероятную внешность.

В кадре артистка предстала крупным планом, подняв подбородок. Кудрявая "бестия" распустила волосы, она закрыла глаза и застыла в кадре с приоткрытыми пухлыми губами.

На другом фото соблазнительница позировала в платье на стуле. Красотка прилегла и неожиданно приподняла вверх ножку. При этом другая - также оголилась, свисая со стула.

На ногах знаменитости трудно не заметить грубые ботинки на каблуках.

За час пост собрал более 100 лайков и немного комментариев, в основном, состоящих из смайликов.

Коллега Мбани, Вера Кекелия, не смогла удержаться от комментария:

"Это просто Бомба:)))", - написала она.

Напомним, Элина Мбани была на фото, на котором позировала в образе вампира. Девушка примеряла желтые линзы, которые в сочетании с ее темной кожей выглядели впечатляюще.

Звезда стояла обнаженной по пояс. Сверху она набросила накидку, которая прикрыла ее грудь.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук с помощью света и тени смогла передать экзотическую красоту Эвелины Мбани, подчеркнув ее совершенное лицо и удивительную фигуру.

И хотя сама Марта называет фотографию хобби, стоит признать, что она уже может соревноваться в умении и профессионализме с опытными мастерами камеры.

Пользователи сети пришли в восторг от фото, ведь экзотическая красота модели никого не могла оставить равнодушным.

Напомним, безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным: "Обжигающая".

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