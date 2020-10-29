Зірку фільму "Москва сльозам не вірить" 77-річну російську актрису Віру Алентову практично не впізнати

Як повідомляє Politeka з посиланням на пост в Instagram російської актриси Дар'ї Повіреннової, вчора з'явився новий знімок легенди радянського кіно.

На фотографії Дарина сидить поруч з Алентовою, звертає на себе увагу те, що дружина режисера Володимира Меньшова хоч і виглядає на свої роки, але не забуває про макіяж і прикраси – на Вірі надіті намиста.

"Не грали наш спектакль і не бачилися з Вірою Валентинівною з лютого 2019-го року! Все так же бадьора і сповнена енергії! І це тааак круто! І викликає величезну повагу! Я везунчик, що маю задоволення працювати і спілкуватися з такою артисткою! А Який ваш улюблений фільм за участю Віри Алентової?" – підписала кадр Дар'я Повереннова.

Фанати не пройшли повз цю публікацію і в коментарях написали, як люблять і поважають Алентову.

"Як я її люблю!😍Талановита і розумна з актрис, всі фільми з її участю-життєва класика!!!😍 🔥 🔥 🔥❤️Дашенька, вам 🙏 🙏 🙏 справді пощастило працювати з вірою Алентовою!Спасибі Вам за фото, я дуже рада за неї, - Вона в строю☺, що для актриси життєво важливо!😍 🥰 🥰 🥰 🥰 🥰 Подумала що це Євдокія Германова... Зовсім не впізнаваною стала Віра Валентинівна... Але як актриса вона супер 💥 бачила на сцені ще до всіх модифікацій улюблені фільми Москва сльозам не вірить і Ширлі мірлі💥 💣 може, з лютого 2020 року?🤔 Я якраз була на цій виставі, і теж в ДК Ленсовета, дуже сподобалося!🌹 Спочатку здається, що це комедія, а в кінці виходиш, пришиблений емоціями, і ще довго є про що подумати... Це Віра Алентова!!????? Слава Богу, хоч переробили пластику, але зовсім не впізнавана...Зате красива тут поки не прочитала що це Алентова ваще не дізналася відірвати б руки тим, кому довірила своє обличчя Алентова дивилися з подругами Фатальний спадок в м Пушкіно МО. Спасибі за талант Ваш! 👍А з Алентовою дуже подобаються фільми час бажань і Москва сльозам не вірить Якби не написали, я б не впізнала Алентову ... сумно", – пишуть люди.

Раніше ми писали, що 77-річна російська актриса Віра Алентова, дружина режисера Володимира Меньшова, явно переборщила з пластичними операціями. Про це свідчать нові фотографії актриси, зроблені на недавньому заході.

Тільки минулого місяця шанувальники Алентової з радістю обговорювали повернення актриси до більш природного вигляду після численних косметичних втручань. Однак, нові знімки зірки знову розчарували її фанатів. Люди стверджують, що тепер обличчя актриси остаточно стало невпізнанним.

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