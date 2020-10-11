Багатьох зірок улюблених радянських фільмів сьогодні вже немає в живих, а в тих, хто ще знімається в кіно, важко впізнати улюбленців мільйонів

Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають актори з усіма улюблених фільмів.

Більшості зірок фільму "Любов і голуби" вже немає в живих. Цей світ покинули Людмила Гурченко, Ніна Дорошина, яка грала головну героїню, і Сергій Юрський, який зіграв дядька Мітю. Актор Олександр Михайлов сильно постарів.

Актрису Наталію Тенякову сильно гримували під час зйомок. Зараз в ній не впізнати її героїню.

Важко впізнати улюблену всіма Людку у виконанні актриси Яніни Лісовської.

Ну і звичайно сильно змінилася за ці роки Лада Сизоненко, яка зіграла молодшу дочку сімейства.

Зірка фільму "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова, на переконання ЗМІ, переборщила з пластичними операціями.

Зігравша в цьому фільмі дочку Наталія Вавілова рідко з'являється на публіці.

Знамениті брати Торсуєви з "Пригод Електроніка" сьогодні трудновпізнавані.

А ось зірка "Іронії долі" Барбара Брильська ніколи не пропадала з уваги і навіть разом з Андрієм Мягковим знялася в продовженні фільму.

Знаменитого Буратіно у виконанні Дмитра Іосіфова і зовсім важко впізнати без носа.

Сильно постаріла Тетяна Аксюта з фільму "Вам і не снилося". А ось її партнеру по фільму судилося дожити лише до 27 років.

Нагадаємо, як сьогодні виглядають діти Миронова, Нікуліна, Висоцького та інших зірок радянського кіно: фото спадкоємців.

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