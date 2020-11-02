Известная украинская певица Тина Кароль самым тщательным образом готовится к очередному выпуску шоу "Танці з зірками"

Так и сейчас знаменитость показала мастерство перевоплощения на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.

На кадрах, опубликованных певицей, можно заменить, как способны современные стилисты и визажисты "изменить" образ и возраст любого человека - от кадра к кадру Тина стареет буквально на глазах.

Ее волосы поседели, на лице появились старческие морщины и лишь стройные ноги знаменитости в сетчатых чулках выдают то, что Кароль – не старуха, а красивая молодая женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 2 Ноя 2020 в 2:43 PST

Фанатам понравился новый образ звезды, о чем они и написали в комментариях.

"Секси Бабушка 🤤🔥🔥HOT Очень нравится 4 фото😍 И даже так - красотка 🔥 Самая красивая бабуля 😍👵❤️ Секси-бабуля🤤🔥 ну просто богиня ʙᴇчнᴏ ʍᴏᴧᴏдᴀя 💘 Красивая старушка 😍😍 влюбилась в эти морщинки и в эти седые волосы 🤍 быть всем такой бабушкой🧝‍♀ коли б ще поруч гарного статного Дракулу з кровю по краях губ...не Чапкіса...Тот случай,когда старость никак не испортила 😍 такая необычно красивая ❤️🔥 В любом образе крашиха 😍 как это эстетично Теперь мы видели всё😅😻 Красавица 🌹 А с возрастом ещё красивее, женственнее и элегантнее🙌🏻 Я кайфанула от этого образа 😍🤤 Тина Григорьевна, так я вас на пенсии и представляю👵🏻😂 ", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали о том, что появилось видео, как Кароль наводит "красоту" перед очередным эфиром.

В ролике можно заметить на лице 35-летней исполнительницы глубокие морщины. Одна половина лица будто резко состарилась на десятки лет, пока вторая сохранила молодость и красоту. Вероятно, Тина Кароль ради праздника появится в виде бабы Яги или похожем пугающем образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 1 Ноя 2020 в 5:42 PST

Напомним, что Тина Кароль эффектно показала бюст в платье для самых смелых: "Лорак и Лобода кусают локти".

Как сообщала Politeka, Кароль посветила достоинствами в прозрачном костюме во время "диких" танцев: "Отточила по полной".

Также Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права: "Ниндзя!".