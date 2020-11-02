Популярная группа Время и Стекло провели последние концерты
Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте Алексея Завгороднего.
Как известно, коллектив дал прощальные концерты в киевском Дворце спорта, из-за чего Позитив написал трогательную публикацию в своем микроблоге.
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"Всем творцам и вдохновителям, команде, ценителям Время и Стекло, преданным зрителям, слушателям и друзьям! Спасибо! Я счастлив! Знаю вы тоже! Запомню ваши улыбки навсегда! И не забуду этот вечер никогда! Лав Ю!", - написал Завгородний в подписи к трогательным снимкам с концертов, которыми он решил сопроводить публикацию в Instagram.
"Спасибо вам за эти прекрасные 10 лет. Спасибо вам за любовь, вдохновление. Мы вас любим и никогда не забудем те концерты, хиты", "Вы самое лучшее что могло произойти со мной, я рада что стала частью этой эпохи", "Вы просто лучшие", "Спасибо за 10 лет. Самые лучшие кумиры", "Вы большие молодцы, вы сделали нереально крутой концерт. Мы вас очень любим, вы в наших сердцах навсегда", "Как вас ребята будут не хватать", "Ваша команда это сила , вы всегда удивляете нас ваших фанатов спасибо за такой концерт", - написали преданые фанаты в комментариях.
Трогательную публикацию в своем Instagram опубликовал продюсер Потап.
По его словам, Надя Дорофеева и Потап не планируют завершать свои карьеры.
"Будет пост благодарности ,но это позже ...запомните их такими , потому что через несколько недель мы увидим их совсем другими - Надю в ее сольном проекте, а Позитива в группе Mozgi ,которая выпускает новый альбом и уже снимает клип. Король умер...Да здравствует Король!", - подчеркнул Потап в своем Instagram.
Напомним, Дорофеева в бесстыжем платье заставила фанатов краснеть: горячие кадры прощального концерта.
Как сообщала Politeka, "Время и Стекло" доживает последние дни, Дорофеева объявила о печальном.
Также Politeka писала, что бесстыжая Дорофеева погримасничала на камеру в «кислотном» образе.