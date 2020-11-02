Известная российская певица Клава Кока, которая также запомниась как соведущая популярного телевизионного шоу "Орел и Решка", попала в ДТП в Ялте

Как сообщает Politeka, об этом сама знаменитость сообщила в stories своей страницы в Инстаграм.

"Кружится голова, и болит сильно, надеюсь не сотрясение, был ушиб, пытались успеть на концерт, вот такие дела" — рассказала Клава.

По ее словам, – это первое ДТП, случившееся в ее жизни. Испытав подобное, знаменитость попросила своих поклонников не спешить на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее мы писали, что блогерша и ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева взбудоражила публику утренним кадром. 29-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в неожиданном свете.

Настя показала себя крупным планом: девушка с мини-косичками сидела, подставив под голову руку, в черной футболке с вышитой надписью Dior. Ивлеева театрально закатила глаза.

Также Ивлеева опубликовала ролик, на котором скомбинировала свое видео с отрывком из легендарного фильма «Грязные танцы». Ивлеева изображала героиню фильма и вместе с ней устроила грязные танцы прямо на полу.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать: «Вот какой у тебя…».