43-летняя украинская певица Ани Лорак не перестает удивлять свою многочисленную армию как поклонников, так и хейтеров

Вот и сейчас знаменитость удивила одной деталью в своем туалете. Ани сидит на лестнице в джинсках, желтой куртке и высоких ботинках на шнуровке и довольно улыбается. Волосы певицы распущены и не причесаны как следует, пишет Politeka.

"🦋 Пусть сегодня будет хороший, добрый вечер!", – подписала кадр звезда.

Однако, внимательные поклонники обратили внимание на одну пикантную подробность - на безымянном пальце правой руки Лорак они заметили кольцо по виду напоминающее обручальное. Из этого некоторые сделали вывод, что знаменитость либо уже вышла замуж, либо же готовится к столь торжественному событию.

"Кольцо... Замуж вышла? Кольцо??? Можно поздравлять? 😀😍 Обручальное кольцо???)) Багато кто носит каблучку на безіменному пальці правої руки просто так. Але зірки зазвичай для того, щоб пілігріти чутки. Тому хто зна)) Напевно що так. А ви як думаєте? Раніше у неїйого не було", – высказывают предположения фанаты.

Ранее мы писали, что Ани Лорак опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала подготовку к выступлению.

На кадрах Каролина в черном халатике сидит в гримерке, окруженная стилистами и парикмахерами, колдующими над ее образом.

Певица крупным планом показала лицо: невозможно не заметить размер ее еще ненакрашенных губ - на пол-лица. Звезда, видимо, решила следовать моде, трансформировав эту часть тела в "вареники". Для пущего эффекта, Лорак сложила их, как для поцелуя. Она даже добавила соответствующую "наклейку".

Также в глаза бросается аппетитное декольте артистки: полоска бюста никого не оставит равнодушным.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

Также Politeka писала, что счастливая Лорак обтянула животик, рассекретив изменения в фигуре: "Фоткал Лазарев".