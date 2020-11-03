Некоторые звезды, благодаря детям, стали родственниками
Эти знаменитости решили связать себя, можно сказать, родственными связями после того, как появились дети, передает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами украинского шоу-бизнеса, которые стали кумовьями.
Украинская певица Настя Каменских стала крестной мамой ребенка певца и продюсера Гены Витера, а ее супруг, рэпер Потап, крестил сына Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей.
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Известная певица Ирина Билык крестила аж девять детей. В частности, в 2017 году звезда стала крестной младшего брата артистки Алины Гросу, Михаила. Кумом звезды стал певец Павел Зибров.
Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова родила сына, Мартина, а имя отца скрывает. Зато известно, кто стал крестным мальчика - Макс Барских. Певец дарит ребенку дорогие подарки, высказывая свою любовь.
Крестным отцом дочери психолога Натальи Холоденко, Вивьен, стал звезда "Квартал 95" Юрий Ткач, а матерью - прима-балерина Екатерина Кухар, которая во время крещения в холодной церкви волновалась за здоровье малышки.
Муж звезды "Квартал 95" Елены Кравец окрестил дочь Владимира и Елены Зеленской, Александру. Во время церемонии выяснилось, что Зеленская некрещенная, поэтому ее окрестила Кравец.
Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась фигурой в откровенном наряде. Звезда позировала в черном купальнике, поверх которого надето черное шелковое пляжное платье. Распахнув наряд артистка демонстрирует загорелое бедро. В сети восхищаются формами артистки.
Напомним, раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло".
Как сообщала Politeka, шаловливая Каменских позволила Потапу укусить себя за шею, горячее видео.
Также Politeka писала, что Каменских свела с ума красотой в тонкой маечке и кожаных шортах: «Бомба, честно говоря».