Некоторые звезды, благодаря детям, стали родственниками

Эти знаменитости решили связать себя, можно сказать, родственными связями после того, как появились дети, передает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами украинского шоу-бизнеса, которые стали кумовьями.

Украинская певица Настя Каменских стала крестной мамой ребенка певца и продюсера Гены Витера, а ее супруг, рэпер Потап, крестил сына Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей.

Известная певица Ирина Билык крестила аж девять детей. В частности, в 2017 году звезда стала крестной младшего брата артистки Алины Гросу, Михаила. Кумом звезды стал певец Павел Зибров.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова родила сына, Мартина, а имя отца скрывает. Зато известно, кто стал крестным мальчика - Макс Барских. Певец дарит ребенку дорогие подарки, высказывая свою любовь.

Крестным отцом дочери психолога Натальи Холоденко, Вивьен, стал звезда "Квартал 95" Юрий Ткач, а матерью - прима-балерина Екатерина Кухар, которая во время крещения в холодной церкви волновалась за здоровье малышки.

Муж звезды "Квартал 95" Елены Кравец окрестил дочь Владимира и Елены Зеленской, Александру. Во время церемонии выяснилось, что Зеленская некрещенная, поэтому ее окрестила Кравец.

Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась фигурой в откровенном наряде. Звезда позировала в черном купальнике, поверх которого надето черное шелковое пляжное платье. Распахнув наряд артистка демонстрирует загорелое бедро. В сети восхищаются формами артистки.

Напомним, раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло".

Как сообщала Politeka, шаловливая Каменских позволила Потапу укусить себя за шею, горячее видео.

Также Politeka писала, что Каменских свела с ума красотой в тонкой маечке и кожаных шортах: «Бомба, честно говоря».