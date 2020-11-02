34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова поделилась в соцсети пикантным видео

Как сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм знаменитости, на кадрах Ольга резко запрыгнула на своего любовника Давида Манукяна, которого также знают как Дава и крепко обняла его. Затем влюбленные страстно поцеловались.

"🐒🐒🐒 Если любить, то только так ❤️❤️❤️ @dava_m 🧸 . Признайтесь в любви к тем, кого вы любите под этим постом ❤️ Пусть нашим миром правит только любовь 💏", – подписала видеоролик Ольга Бузова.

За 14 часов новый пост звезды посмотрели более пяти миллионов раз и оставили под ним более 6 тысяч комментариев.

"Самая лучшая, самая искренняя, самая горячая, самая милая, самая красивая пара в стране 🔥🔥🔥♥️♥️♥️ Будьте счастливы, дорогие! 😘😘😘 Давид как то не естественно, не хотя целует по крайней мере так выглядит на видео ) Что то поцелуй какой то ненастоящий Слишком шикарные 😍❤️ По мне так вы совсем не подходите друг другу 🤷🏻‍♀️ну что поделать 🤷🏻‍♀️ Лучше бы на его месте был Дима партнёр по льду 😊🤭🤫❤️ Ой как не естественно целуются Кто бы что не говорил. Самая лучшая пара 😻✨ Вау... 😍😍😍 Какой горячий пост... 🔥🔥🔥😅🥰🥰😍🤗 Вот это ласточка 😉😂😘 Счастья вам, пусть оно будет бесконечным!!! ❤️❤️♾ я думаю так тоже можно😂👌🏻я тебя очень люблю, Оль🙏🏻 ленька, ты величественная! Ты многого добилась, и, то -ли ещё будет...❤Что-то у Давы эмоции на 0. Счастья тебе Ольга и любви!!! Ты чудесная девушка!!!❤️", – пишут фолловеры.

Ранее Ольга Бузова опубликовала серию фото с нового выпуска «Ледникового периода», в котором принимает участие красотка. Бузова была одета в фиолетовый костюм. На голове у нее красовалась гулька.

На фото видно, как артистка буквально растаяла в объятиях своего партнера по шоу, фигуриста Дмитрия Соловьева. Он нежно держал певицу на руках, а она отдавалась эмоциям. Стоит отметить, что парочка выглядела очень гармонично. Поклонники пришли в восторг от их нового номера.

Напомним, что разгоряченную Ольгу Бузову облапали в ресторане и залезли под юбку: "Она мне досталась!".

Как сообщала Politeka, хвастунья Ольга Бузова переборщила с фотошопом и эпично опозорилась: "У жирафа одолжила".

Также Politeka писала, что "школьница" Бузова повертелась перед зеркалом в игривом мини: "Люби меня".