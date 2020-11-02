Родственник 71-летней Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой не может воссоединиться со своим наследником, несмотря на то, что давно перестал употреблять наркотики

Как пишет Politeka со ссылкой на СтарХит, сын родного брата Пугачевой Евгения, которого зовут Влад, развесил по своей квартире снимки сына и надеется когда-либо увидеться с ним, однако категорически против этого сама Пугачева.

"Алла Борисовна не дает общаться Владу с сыном", – призналась невестка артистки Гузель.

Сейчас Евгений проживает у водителя Аллы Пугачевой.

"У него своя комната, много одежды и игрушек, компьютер. Часто бывает на море. Не чувствует себя лишним. Алла берет его с собой на праздники", – рассказывают близкие певицы.

В 2018 году СМИ писали о том, что в семействе Пугачевой появился третий ребенок. Примадонна взяла малыша под опеку у родителей, которые страдали наркотической зависимостью

Отец Евгения – единственный племянник Пугачевой – Влад, который на протяжении долгого времени употреблял наркотики.

Ранее мы писали, что дочь Аллы Пугачевой сыграла с мамой в четыре руки популярную детскую песенку на пианино, а дирижировал «семейным оркестром» семилетний брат девочки

На записи Лиза вместе с Аллой Пугачевой исполняют мелодию, а Гарри «дирижирует» им и снимает видео. В конце записи в кадре появляется и лицо мальчика, который радостно смеется и подпевает родным.

Пикантный снимок российской певицы Аллы Пугачевой вызвал массу обсуждения в сети. Архивная фотография появилась на фан-странице, посвященной Примадонне в социальной сети Инстаграм.

В кадре Пугачева в пору своей молодости позирует обнаженной, прикрывшись фольгой. Артистка с ярким макияжем на лице пристально смотрит в кадр.

Напомним, редкое фото молодой Пугачевой растрогало сеть: "Вот сейчас Лизуня очень похожа на маму!".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…».

Также Politeka писала, что Максим Галкин показал измученных Лизу и Гарри, похоже на переезд.