Украинский супертяж Александр Усик шутя отшил британского журналиста Кассиуса Кугана, который решил напроситься в гости к украинскому боксеру

Как передает Politeka, поначалу украинец радушно позвал работника СМИ к себе домой, а когда Куган стал "наглеть", решил подыграть ему.

Между ними произошел такой диалог:

- Я никогда не был в Украине. Если я приеду, ты хорошо меня встретишь?

- Конечно. Ты что? У нас это, на хрен, в крови. Мы хлебосольные.

- Я остановлюсь в твоем доме.

- Без проблем.

- Не в твоей кровати, а просто в твоем доме. На диване.

- Нет, ты не на моей кровати будешь спать. На диване? Окей. Без проблем. У меня есть комната для гостей. Хорошая подушечка, телевизор, вода. Может быть, ты пьешь алкоголь, куришь сигареты. Без проблем.

- Ты принесешь мне завтрак в постель, если я приеду?

- Конечно, я тебе приготовлю завтрак в постель, на хрен. Вылетишь, б***ь, из комнаты аж бегом.

После этого все рассмеялись.

Напомним, украинский боксер Александр Усик сумел одержать победу над британцем Дереком Чисорой в Великобритании по единогласну решению судей.

Несмотря на свое поражение и несогласие с судьями, Чисора проявил гостеприимство и пришел вместе со своим промоутером Дэвидом Хеей после боя в раздевалку украинского супертяжа, угостив Усика и всех членов его команды бургерами.

Напомним также, Усик пригрозил своему будущему сопернику, видео: "Я иду за тобой!".

Как сообщала Politeka, разозленный Чисора рассказал, почему "победил" Усика: "Он жаловался судье, но тот ничего не сделал".

Кроме того, Усик после тяжелейшего боя с Чисорой раскрыл свой дальнейший путь: "Планирую стать не просто чемпионом мира.