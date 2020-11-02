Украинский супертяж Александр Усик шутя отшил британского журналиста Кассиуса Кугана, который решил напроситься в гости к украинскому боксеру
Как передает Politeka, поначалу украинец радушно позвал работника СМИ к себе домой, а когда Куган стал "наглеть", решил подыграть ему.
Между ними произошел такой диалог:
- Я никогда не был в Украине. Если я приеду, ты хорошо меня встретишь?
- Конечно. Ты что? У нас это, на хрен, в крови. Мы хлебосольные.
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- Я остановлюсь в твоем доме.
- Без проблем.
- Не в твоей кровати, а просто в твоем доме. На диване.
- Нет, ты не на моей кровати будешь спать. На диване? Окей. Без проблем. У меня есть комната для гостей. Хорошая подушечка, телевизор, вода. Может быть, ты пьешь алкоголь, куришь сигареты. Без проблем.
- Ты принесешь мне завтрак в постель, если я приеду?
- Конечно, я тебе приготовлю завтрак в постель, на хрен. Вылетишь, б***ь, из комнаты аж бегом.
После этого все рассмеялись.
Напомним, украинский боксер Александр Усик сумел одержать победу над британцем Дереком Чисорой в Великобритании по единогласну решению судей.
Несмотря на свое поражение и несогласие с судьями, Чисора проявил гостеприимство и пришел вместе со своим промоутером Дэвидом Хеей после боя в раздевалку украинского супертяжа, угостив Усика и всех членов его команды бургерами.
Напомним также, Усик пригрозил своему будущему сопернику, видео: "Я иду за тобой!".
Как сообщала Politeka, разозленный Чисора рассказал, почему "победил" Усика: "Он жаловался судье, но тот ничего не сделал".
Кроме того, Усик после тяжелейшего боя с Чисорой раскрыл свой дальнейший путь: "Планирую стать не просто чемпионом мира.