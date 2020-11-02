Из-за пандемии китайского вируса долги по зарплатам в Украине продолжают расти во всех сферах экономики

Как информирует Politeka, об этом в эфире Украина 24 заявил народный депутат Украины (партия "Слуга народа") Данил Гетманцев.

"Задолженность растет во всех секторах экономики. Это объясняется коронакризисом. Если вы возьмете 2019 год, то там сравнительно небольшие суммы задолженности по невыплате зарплат, коронакризис – такое явление, которое влияет на всех. Если частное предприятие закрывается, у него нет денег на выплаты зарплаты, то, наверное, мало что сделаешь", - сказал он.

Согласно данным Госстата Украины, в сентября текущего года задолженность предприятий во выплате зарплат выросла на 4,1% (по сравнению с августом ) и составила 3,56 млрд грн.

На 1 октября долг работникам экономически активных предприятий составил 2,32 млрд грн (выше показателя 1 сентября на 5,5%).

Ранее мы писали, что в Украине у большинства граждан снизились доходы и из-за урезания зарплат. Об этом говорится в инфляционном отчет Нацбанку за октябрь месяц.

В частности, во II квартале 2020 года доходы домохозяйств снизились как в реальном наличном, так и в номинальном измерении.

Увеличение зарплат коснется следующей категории граждан: преподавателей в учреждениях профессионального и профессионального предвысшего образования. Если преподаватели высшей категории в январе имели должностной оклад в размере 5 тыс. 087 грн, то в 2021 году зарплата увеличится до 6 тыс. 461 грн.

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