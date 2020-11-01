Популярная певица Ани Лорак впечатлила поклонников ярким вечерним образом

Как пишет Politeka.net, звезда выложила фото в стильном наряде на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На этот раз красотка выбрала тонкие синие джинсы, серую толстовку с цветочками, коричневые ботинки и желтую жилетку. Волосы Ани Лорак собрала на затылке, позволив нескольким локонам элегантно свисать на лицо.

На фото исполнительница села на металлические ступеньки, слегка подав ноги. Она показала одну из своих самых обаятельных улыбок, заставив фанатов восторгаться. На безымяном пальце красотки можно заметить кольцо, будто специально выставленное напоказ.

"Пусть сегодня будет хороший, добрый вечер!", - пожелала Ани Лорак в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях засыпали Ани Лорак приятными комплиментами:

"Обручальное кольцо???))"; "Увидев вашу улыбку вечер стал моментально добрым и хорошим! ❤️ Улыбайтесь всегда и будьте счастливы! 🙏"; "Обалденная красотка❤️❤️❤️🌹🌹🌹!и вам прекрасного вечера❤️😘💝💐💐💐!"; "Красотка! С каждым днем всё красивее! 😻"; "Как всегда на стиле😍🙈❤🔝"; "Такая лапочка Каролиночка 😍😍😍 Просто прелесть😍 теперь вечер точно будет прекрасен😍 Спасибо за такое фото😍❤️ И Вам самого прекрасного и тёплого вечера!😘💋 Люблю очень❤️"; "Как же я люблю Ваш стиль😍😍 Хорошего вечера, Ани! ❤️"; "Каролиш, ты такая инопланетная ❤️ Стиль, вкус, красота и эти счастливые глаза ❤️".

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».