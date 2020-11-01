Умеет себя показать с лучших сторон

Молодая певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег показал новое провокационное фото

Как известно, группа "ВИА Гра" всегда была знаменита красивыми участницами, которые были в каждом из ее составов. Одной из них является эффектная блондинка Эрика Герцег, который сейчас готовиться выпустить свой клип на песню "Имитация", пишет Politeka.net

Девушка тщательно готовится к такому событию и тщательно побирает наряды к клипу. В своем Инстаграм-аккаунте она показала одно из фото, на котором позирует в брендовых вещах из показа недели моды в Лос-Анжжелесе.

Так, Эрика нарядилась в блестящие черные штаны с высокой талией и лаковый корсет бордового цвета.

«Так рада стать первой , кто представит эти уникальные вещи, прямиком из показа Недели моды Лос-Анжелеса в моём видео»,- написала знаменитость.

Нельзя не отметить великолепные модельные данные девушки. Как говорится, ни убавить, ни прибавить. Фоловерам очень понравились фото.

Всего за три часа они оставили под снимком более 8 тысяч отметок «нравится» и множество хвалебных комментариев.

"Классный наряд и крутая песня🔥🔥🔥🔥🔥", "Посмотрела интервью, какая же ты искренняя, настоящая и чистая. ❤️ Невозможно не влюбиться❤️", "Красотка", - высказалиь в сети.

Ранее мы писали, что Эрика Герцег показалась в одном белье.

Так, на новом опубликованном кадре, исполнительница предстала перед публикой в сети в черном стильном белье и чулках в цвет.

Эрика смотрит в камеру, подняв руку. Волосы звездная красавица уложила назад, яркий макияж к образу - прилагается.

Напомним, в бегстве Эрики Герцег из ВИА Гры заметили след Веры Брежневой: "Все-таки выперла".

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег ошеломила признанием, что уходит из "ВИА Гры": известна реакция Меладзе.

Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.