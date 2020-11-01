Американская модель Эмили Ратаковски сразила наповал пикантными снимками

Известная модель не устает покорять сердца поклонников своей роскошной фигурой, красотой и безумной притягательностью, пишет Politeka.net.

Каждый день поклонники жаждут всё новых и новых снимков Ратаковски и зачасутю они распростарняют их по группам.

Так на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось сразу несколько пикантных кадров Эмили.

На первом фото девушка попозировала как говорится, в чем мать родила, прикрыв свои свои спелые "персики" руками. Руки и шею Эмили украсила множеством украшений в виде колец и цепей.

На втором снимке красотка попозировала, лежа прикрывшись легким бежевым кардиганом.

Наверняка, при виде такого привлекательного вида многим мужчинам стало жарко, Эмили получилась очень соблазнительной. Она не раз признавалась, что позирование на камеру дается ей легко, так как она гордиться своим телом.

На днях Ратаковски сразила фанатов неожиданной новостью, что ждет ребенка. Но несмотря на изменившееся тело модели и ее округлившийся животик, Эмили продолжает сниматься без одежды, выставив все свои прелести напоказ.

Знаменитость приподняла ножку, чтобы скрыть самое интимное. На ней были надеты лишь белые носочки в полосочку.

Напомним, что Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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