Известная российская певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова впечатлила дерзким образом для нового выступления

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом в своем Инстаграм.

Она опубликовала кадр из российского шоу «Пой без правил», на котором ей довелось выступить. Для номера певица выбрала достаточно дерзкий и открытый наряд. На ней короткие черные шорты из материала «под кожу», а также блестящий топ в виде плотного корсета.

Певица уверенно позирует на сцене, широко расставив ноги, в окружении подтанцовки.

Поклонники бурно комментируют фото своего кумира.

«Ты и так поешь без правил», «Боже упаси», «Олечка, вы прекрасна», «Ух какая», «Назло всем мощь», «Вы лучшая! Добрый искренний человечек», - пишут люди под новым снимком певицы.

Ранее мы писали, что Бузова поделилась снимком, на котором позирует возле своей фигуры, вырезанной из картона. Популярная певица одета в серый спортивный костюм и черные кроссовки, волосы звезда гладко зачесала, в ушах видны большие серьги.

Традиционно собрав множество лайков и восторженных комментариев, Бузова все же нарвалась на критику хейтеров, которые обратили внимание на то, что у певицы неестественно длинная шея. Некоторые просто недоумевают, другие обвиняют звезду в чрезмерном увлечении фотошопом.

"А че с шеей? У жирафа одолжила не подрасчитала с фотошопом Мне кажется она на всех фотках такая. Новый айфон вышел. Бузова сама от себя кайфует", – писали хейтеры.

Напомним, "школьница" Бузова повертелась перед зеркалом в игривом мини: "Люби меня".

Как сообщала Politeka, хвастунья Ольга Бузова переборщила с фотошопом и эпично опозорилась: "У жирафа одолжила".

Также Politeka писала, что бесстыжая Бузова растаяла в объятиях горячего брюнета, пара произвела фурор: «Ну прям Джей Ло».