Популярная телеведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева продемонстрировала, как нарядилась для Хэллоуина

Яркая и неординарная участница знаменитой телепередачи про путешествия «Орел и решка» обладает неимоверной притягательностью и харизмой.

В своем Инстаграм-аккаунте Настя собрала многомиллионную армию фанатов и постоянно их радует необычными и интересными снимками. Смелая, дерзкая и откровенная Ивлеева сражает наповал новыми образами и перевоплощениями, передает Politeka.net

В этот раз она разместила новое фото, на котором показала свой образ к популярному празднику.

«Как насчет Хэллоуина», - подписала снимок она.

Телеведущая попозировала в черном кожаном костюме с длинными рукавами и глубоким декольте. Красотка застыла перед камерой, слегка наклонив голову, показав необычный рисунок на лице.

"Это очень круто", "Жарко", "Я сначала не узнала", " Ништяк получилась🔥", " вау.. ну это очень красиво 😳", "Ухх опасность", -отреагировали фанаты на увиденное.

До этого мы сообщали, что Настя Ивлеева раскрыла свою "настоящую" внешность

Новое фото звезда соцсетей опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, жена популярного российского рэпера Элджея решила поделиться со своими поклонниками снимком из детства.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать: «Вот какой у тебя…».