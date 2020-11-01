Украинская актриса Ольга Сумская показала, на какие изменения пошла ради популярного шоу

Как пишет Politeka.net, на своей странице в "Инстаграм" она выложила фото и видео своего преображения на Хэллоуин. В новом выпуске программы "Маскарад" знаменитость предстала в образе загадочной русалки. Ольга Сумская "упаковала" ноги в хвост, который едва позволял ей ходить, облачилась в зеленую чешую и блестящий лиф, а голову спрятала под громоздкой маской с голубыми локонами.

На видео актриса показала, как трудно ей было передвигаться в таком костюме. Несмотря на маску, ей пришлось разукрасить лицо блестками - звезда записала для микроблога процесс гримирования и оценила себя на камеру: "Жаба пучеглазая". В конечном итоге образ получился очень ярким и запоминающимся.

"А вот и моя Русалка, вчера рассекретили 🧜♀️ а вы смотрели полу-финал «Маскарад» @ maskarad_fan_1plus1? 🧝♀️Дякую всей команде за невероятные впечатления @zavaduk 🤗, роскошные, сказочные костюмы @olgaslon 👏🏻❤️! Это просто фантастика! 🤩", - поделилась Ольга впечатлениями после шоу.

Пользователи соцсети не удержались от комментариев и высказали звезде, что думают о ее перевоплощении:

"Очень круто! Я не узнала"; "Невероятно, мурашки по телу"; "Олечка супер просто, вы как всегда прекрасна❤️"; "Так сказочно"; "Талантливый человек - талант во всем!"; "Я сразу догадалась, что это Вы) по вашим жестам и юмору) вы были на Лиге, юбилей, и дары это про султана )) 😍💕🧜‍♀️🧜‍♀️🧜‍♀️🧝🏻‍♀️🧝🏻‍♀️🧝🏻‍♀️"; "Маска была очень завораживающая !👏"; "Ого, так круто😮".

Напомним, 54-летняя Сумская впечатлила царственным видом в роскошном платье.

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской вызвала ажиотаж пикантным фото в образе соблазнительницы.

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