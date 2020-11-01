Ну как вам образ?

Пикантный снимок российской певицы Аллы Пугачевой вызвал массу обсуждения в сети

Архивная фотография появилась на фан-странице, посвященной Примадонне в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net

В кадре Пугачева в пору своей молодости позирует обнаженной, прикрывшись фольгой. Артистка с ярким макияжем на лице пристально смотрит в кадр.

"Как вам образ? 😘❤️", - говорится в подписи к снимку.

Пользователи сети бросились обсуждать увиденное в комментариях, мнения людей разделились. Одни пришли в восторг от образа, они оставляют свои восхищенные отзывы, другие, наоборот, поставили красоту Пугачевой под сомнение. Они написали, что Алла Борисовна никогда настоящей красоткой не была, даже в молодости.

"Всю заштриховали,совсем Алла на себя не похожа! И красавицей никогда не была, но талант да! Не отнять точно!!!",

"На Кристину похожа",

"Вы всегда прекрасны!",

"Аллочка всегда молода и красива, чего и другим желаю😍😍😍😍",

"Грубые черты, для молодой не мила нисколько! Просто молода и всё!",

" Ого какая",

"Рафаэль, Весна", - высказались они.

До этого мы сообщали, что Алла Борисовна попозировал на фото без бюстгальтера.

На кадре запечатлена смеющаяся Пугачева рядом с неизвестной девушкой. На исполнительнице синие джинсы и белая блузка, причем заметно, что Примадонна "забыла" о важной части туалета – звезда не надела под блузку лифчик.

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