Новая пассия турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, экс-мужа Ани Лорак восхитила пышным бюстом
Как известно, после расставания с украинской знаменитостью Ани Лорак Мурат обзавелся новой возлюбленной.
Сейчас бизнесмен состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия, которая работает визажистом, и она из Киева. Девушка является активным пользователей Инстаграм, где регулярно выкладывает снимки, на которых старается эффектно позировать на всех фото и показывать себя в стильных образах, передает Politeka.net
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На новом фото красотка решила хвастаться своим внушительным бюстом, которым, по всей видимости, и очаровала турецкого бизнесмена.
Она нарядилась черную блузку с глубоким декольте и выставила свою гордость напоказ.
Провокационный образ очень поравился некоторым фолловерам, они уже успели оставить пару хвалебных отзывов.
"Очаровательная", "Шикарная", - высказались они.
До этого мы сообщали, что Лилия попозировала на борту самолета. Она была запечатлена сидя за столиком, который сервирован фруктами. Девушка с довольным видом держала в руке бокал шампанского.
Как стьало известно, в тот момент она летала на родину Мурата - Турцию.
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