Новая пассия турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, экс-мужа Ани Лорак восхитила пышным бюстом

Как известно, после расставания с украинской знаменитостью Ани Лорак Мурат обзавелся новой возлюбленной.

Сейчас бизнесмен состоит в отношениях с девушкой по имени Лилия, которая работает визажистом, и она из Киева. Девушка является активным пользователей Инстаграм, где регулярно выкладывает снимки, на которых старается эффектно позировать на всех фото и показывать себя в стильных образах, передает Politeka.net

На новом фото красотка решила хвастаться своим внушительным бюстом, которым, по всей видимости, и очаровала турецкого бизнесмена.

Она нарядилась черную блузку с глубоким декольте и выставила свою гордость напоказ.

Провокационный образ очень поравился некоторым фолловерам, они уже успели оставить пару хвалебных отзывов.

"Очаровательная", "Шикарная", - высказались они.

До этого мы сообщали, что Лилия попозировала на борту самолета. Она была запечатлена сидя за столиком, который сервирован фруктами. Девушка с довольным видом держала в руке бокал шампанского.

Как стьало известно, в тот момент она летала на родину Мурата - Турцию.

Напомним, какой Ани Лорак была до пластики и развода, в сети всплыло неожиданное фото: "Где ее родинки?".

Как сообщала Politeka, довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото: "В окружении четырех женщин и..."

Также Politeka писала, что новая любовница экс-мужа Ани Лорак похвасталась изгибами без штанов, Мурат в восторге: пикантные фото.