Известная украинская певица Алина Гросу после тяжелого развода с супругом заговорила о своих тревогах

На страницах своего Инстаграм-аккаунта знаменитость решила поностальгировать о лете, а также напомнить своим фанатам о тяжелом для всего мира времени, особенно на фоне эпидемии китайского вируса.

Певица выразила надежду, то скоро этот роковой год уйдет и на смену ему придет лучшее время и все люди перестанут болеть страшным недугом.

«Немножко зелени и лета, стремительно ушедшего от нас..🌿🌿🌿

Через месяц уже зима🙈 я, честно говоря, в шоке как время летит..

И безумно надеюсь, что следующий год будет гораздо лучше.. добрее и ярче, чем этот.. что вирус уйдет также молниеносно, как и появился, что все родные и близкие будут чувствовать себя лучше, что будет мир во всем мире, что все будут счастливы...🙌🏽 кто тоже надеется?) ставь розовенькое 💘 сердечко в комментариях))», - написала певица.

Также артистка разместила серию фотографий, на которых попозировала в чёрном платье с открытым плечом и с букетом в руках. На снимках Алина пристально смотрела в кадр и выглядела грустной и измученной.

"А что с лицом?", "Почему это хорошенькое личико такое грусное?", стали спрашивать фанаты свего кумира.

Ранее мы также писали, что недавно сеть потрясла новость о тайном разводе певицы спустя полгода брака с молодым бизнесменом. Алина не только не рассказала о расставании, но еще и несколько месяцев молчала о своих переживаниях, скрывала развод и не давала поводов для сплетен, чтобы пережить спокойно травму.

Напомним, что Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Как сообщала Politeka, беда у Гросу, в свадебном платье и фате объявила печальную новость: "Покойся с миром...".

Также Politeka писала, что Гросу после развода излила душу, откровенные слова: «С тобой я буду, сколько пожелаю»