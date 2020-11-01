Заблокированные ПриватБанком карты оказались активными и продолжили получать деньги при том, что клиент не мог их снять

Об этом рассказала украинка в своем отзыве о работе банка на сайте Минфин.

Так, по словам женщины, еще в августе ПриватБанк в одностороннем порядке заблокировал ее карты. Она обратилась на горячую линию за разъяснениями, однако ей сообщили, что ничем не могут помочь.

Однако, позже история получила продолжение, когда выяснилось, что заблокированные карты остались активными и туда были начислены деньги.

«Объясните, если вы заблокировали мои карты, почему они активны. И как теперь мне вернуть деньги которые туда попали в октябре? С августа месяца мне говорят что в течении 15 дней разберёмся ну уже прошло почти три месяца. Верните деньги мы не миллионеры», - написала бывшая клиентка банка.

В свою очередь, представители ПриватБанка сообщили, что ее обслуживание в банке было ограничено.

«Вынуждены Вам отказать в оформлении продуктов. Для более детального уточнения вопроса вы можете обратиться к поддержке банка по авторизованными каналами», - говорится в ответе банка.

Ранее клиент пожаловался, что ПриватБанк заблокировал ему счета после пополнения карты.

"Сказали, что заблокировали мне карты, из-за того что 24.10 в 03:22 мне поступил платеж в сумме 1301.7грн, я сказал что продавал код с биржи Kuna на эту сумму, деньги пришли и я его отправил, скриншоты этого у меня есть, но меня не захотели слушать, сказали что эти деньги мол ворованные, вам нужно их вернуть", - задался вопросом недовольный клиент.

Напомним, двойное списание денег с карты ПриватБанка, скандал повторился.

Как сообщала Politeka, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги, кошмары клиентов сбываются.

Также Politeka писала, что ПриватБанк начал масштабные проверки и блокировки платежей, у клиентов паника.