Украинский супертяж Александр Усик одержал победу над британцем Дереком Чисорой в Лондоне единогласным решением судей
Как передает Poliiteka, несмотря на свое поражение и несогласие с судьями, Чисора проявил гостеприимство и пришел вместе со своим промоутером Дэвидом Хеей после боя в раздевалку украинца, угостив Усика и всех членов его команды бургерами.
Напомним, Дерек Чисора остался несогласным со своим поражением, считая, что отдал украинцу всего пару раундов.
Как сегодня выглядят Харатьян, Жигунов, Шварценеггер и другие кумиры 90-х, фото: Жан-Клод Ван Дамм еще в самом соку
Изуродованная Ксения Собчак показала лицо крупным планом, видео страшно смотреть: Богомолова ждет сюрприз
Трагедия на Крещатике: фото и что известно о водителе, который лишил людей жизни
Бойкот "Кварталу 95" под руководством Кошевого, народ готов на крайние меры: "Женя, скоро пачка треснет"
"Выиграл ли я бой? Да, 100%. Я увеличивал темп. Да, отдал пару раундов, но я увеличивал темп. Но судьи увидели по-другому. Было давление. Иногда мои удары по телу работали. Он жаловался судье, однако судья ничего не сделал. Я просто разочарован и опустошен".
Также прокомменировал свою победу и Александр Усик:
"Планирую ли стать чемпионом мира в тяжелом весе? Нет. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира", - заявил Усик во флеш-интервью после боя.
О бое высказался бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз.
"Считаю, что Усик был лучше Чисоры в девяти раундах. Почувствовал, что он снял ногу с педали газа, когда не смог остановить Чисору после мощного седьмого раунда. Усик ждал, когда начнется и закончится последний штурм от Чисоры, но ему не понравилось стремление британца быстро закончить бой. И все же, Усик получил отличную победу.
Усик - лучший тяжеловес P4P в мире. Хотя в настоящее время лучшим тяжеловесом является Фьюри. Думаю, в следующем году Усик выигрывает титул чемпиона мира в супертяжелом весе", - отметил Гроувз.
Напомним, Усик ошеломил внешним видом перед боем с Чисорой, видео: "Что с формой? Где "банки", пресс?".
Как писала Politeka, Усик внезапно заговорил о походе в большую политику.
Также Politeka сообщала, что Усик бросил вызов братьям Кличко.