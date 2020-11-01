Украинский супертяж Александр Усик одержал победу над британцем Дереком Чисорой в Лондоне единогласным решением судей

Как передает Poliiteka, несмотря на свое поражение и несогласие с судьями, Чисора проявил гостеприимство и пришел вместе со своим промоутером Дэвидом Хеей после боя в раздевалку украинца, угостив Усика и всех членов его команды бургерами.

🤝🍔 Plenty of respect as Derek Chisora brings Oleksandr Usyk and his team a treat in the dressing room post-fight…



[📽️ @DerekWarChisora & Serge Lapin] pic.twitter.com/XNgo4Ec4fN — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 1, 2020

Напомним, Дерек Чисора остался несогласным со своим поражением, считая, что отдал украинцу всего пару раундов.

"Выиграл ли я бой? Да, 100%. Я увеличивал темп. Да, отдал пару раундов, но я увеличивал темп. Но судьи увидели по-другому. Было давление. Иногда мои удары по телу работали. Он жаловался судье, однако судья ничего не сделал. Я просто разочарован и опустошен".

Также прокомменировал свою победу и Александр Усик:

"Планирую ли стать чемпионом мира в тяжелом весе? Нет. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира", - заявил Усик во флеш-интервью после боя.

О бое высказался бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз.

"Считаю, что Усик был лучше Чисоры в девяти раундах. Почувствовал, что он снял ногу с педали газа, когда не смог остановить Чисору после мощного седьмого раунда. Усик ждал, когда начнется и закончится последний штурм от Чисоры, но ему не понравилось стремление британца быстро закончить бой. И все же, Усик получил отличную победу.

Усик - лучший тяжеловес P4P в мире. Хотя в настоящее время лучшим тяжеловесом является Фьюри. Думаю, в следующем году Усик выигрывает титул чемпиона мира в супертяжелом весе", - отметил Гроувз.

Напомним, Усик ошеломил внешним видом перед боем с Чисорой, видео: "Что с формой? Где "банки", пресс?".

Как писала Politeka, Усик внезапно заговорил о походе в большую политику.

Также Politeka сообщала, что Усик бросил вызов братьям Кличко.