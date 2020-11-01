Российский телеведущий и комик Павел Воля в своем новом номере резко отчитал Николая Баскова, который стремится завоевать популярность у молодежи
Особенное внимание Воля уделил публикациям народного артиста России в социальной сети "ТикТок". На экране юморист показал зрителям видеоролик певца, где тот задорно двигается и мяукает в разных интонациях: обычно - как робот, мило - как мальчик.
Видео с номером Воли было опубликовано на странице Камеди Клаб в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Юморист уверен, что состоявшимся исполнителям негоже лезть из кожи вон, чтобы понравится тем, кто вряд ли оценит их старания.
В Украине появятся новые деньги со второго ноября: в НБУ разъяснили важные нюансы
Плакидюк из «Супер топ-модель по-украински» выронила бюст из гигантского декольте, Могилевская оценила: «Ну как вам…»
Украинка с 9-м размером бюста выпятила гигантское декольте в бесстыжей позе: "Прекрасный вид, чтобы проснуться"
Бойкот "Кварталу 95" под руководством Кошевого, народ готов на крайние меры: "Женя, скоро пачка треснет"
"Когда взрослые состоявшиеся люди лезут к молодежи, это всегда выглядит странно и ужасающе. Меня это не интересует. Хочу обратиться к тебе, Киркоров, и к тебе, Басков. Держитесь, мужики, надо держаться, не ведитесь на это все", - обратился Воля к Баскову и Киркорову.
Затем Павел Воля показал еще один ролик Николая Баскова из "ТикТок", где артист примерил на себя маску, которая исказила черты его облика: растянула нос, рот и подбородок, добавила, усы, густые брови и щетину.
Павел Воля сообщил, что все записи артиста из "ТикТока", вызвали у него шок.
"Я хочу сказать словами Николая Баскова. Это – натуральный капец.", – заявил со сцены Павел Воля. Публика разразилась неистовым хохотом.
Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку.
Как сообщала Politeka, Басков "поплыл" от обаятельной Лорак и заговорил о венчании.
Также Politeka писала, что беда у Баскова: безутешный артист поразил откровением.