Российский телеведущий и комик Павел Воля в своем новом номере резко отчитал Николая Баскова, который стремится завоевать популярность у молодежи

Особенное внимание Воля уделил публикациям народного артиста России в социальной сети "ТикТок". На экране юморист показал зрителям видеоролик певца, где тот задорно двигается и мяукает в разных интонациях: обычно - как робот, мило - как мальчик.



Видео с номером Воли было опубликовано на странице Камеди Клаб в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Юморист уверен, что состоявшимся исполнителям негоже лезть из кожи вон, чтобы понравится тем, кто вряд ли оценит их старания.

"Когда взрослые состоявшиеся люди лезут к молодежи, это всегда выглядит странно и ужасающе. Меня это не интересует. Хочу обратиться к тебе, Киркоров, и к тебе, Басков. Держитесь, мужики, надо держаться, не ведитесь на это все", - обратился Воля к Баскову и Киркорову.

Затем Павел Воля показал еще один ролик Николая Баскова из "ТикТок", где артист примерил на себя маску, которая исказила черты его облика: растянула нос, рот и подбородок, добавила, усы, густые брови и щетину.

Павел Воля сообщил, что все записи артиста из "ТикТока", вызвали у него шок.

"Я хочу сказать словами Николая Баскова. Это – натуральный капец.", – заявил со сцены Павел Воля. Публика разразилась неистовым хохотом.

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку.

Как сообщала Politeka, Басков "поплыл" от обаятельной Лорак и заговорил о венчании.

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