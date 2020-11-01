Знаменитости не смогли все держать в тайне

Звезды тщательно следят за своей внешностью, пользуясь услугами косметологов и пластических хирургов

Бывает так, что знаменитости всячески скрывают то, что делали пластические операции, но поклонников не обманешь, сообщает Politeka.net.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес отрицает того, что делала пластику, но пользователи сети рассмотрели, что нос звезды стал тоньше и аккуратнее, что говорит о ринопластике. А вот отсутствие морщин говорит о том, что звезда делает себе "уколы красоты".

Известная голливудская актриса Николь Кидман также очень молодо выглядит для своего возраста, поэтому возникают вопросы... Утверждается, что красотка сделала себе уколы ботокса и гиалуроновой кислоты. Также артистка изменила себе форму и контур рта.

Роскошная актриса Моника Беллуччи выглядит хорошо в свои 55 лет. Звезда говорит, что просто хорошо за собой ухаживает, однако хирурги подозревают, что артистка сделала себе уколы омоложения, которые и помогают сохранять тонус и упругость кожи лица.

Актриса сериала “Секс в большом городе” Сара-Джессика Паркер скрывает факт того, что уменьшила свой большой и широкий нос. Также звезда прибегала к контурной пластике.

Актриса Рене Зеллвегер потеряла свою индивидуальность после пластики. Хотя изменения "налицо", звезда не признается, что прибегала к пластической хирургии. Блондинка сделала блефаропластику, контурную пластику скул, подтяжку лица и вколола ботокс.

Звезда на собственном опыте показала, что в погоне за красотой и молодостью, можно переусердствовать.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"