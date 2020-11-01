Чтобы выглядеть идеально даже утром, многим артисткам приходится следить за собой каждый день в особом графике

Иногда утреннее селфи знаменитостей становится самым обсуждаемым кадром в социальных сетях из-за вида артисток на таких снимках. Все дело в том, что звезды могут как приятно поразить фанатов, так и озадачить небрежным видом. Представляем вам топ-домашних фото артисток, раскрывших свои секреты красоты.

Настя Каменских всегда лидирует во всех интервью, так как практически каждую неделю рассказывает что-то о своих буднях и уходе за собой. Несколько дней назад она рассказала о секретах того, как ей удается просыпаться утром свежей и отдохнувшей:

«Я засыпаю до 12 ночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00) 😴 Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом Чтобы утром лицо не отекало, я выпиваю свою норму воды до 16:00.

В комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно. Чтобы кожа не сушилась, обратите внимание на влажность в вашей комнате. Наношу крем не непосредственно перед сном, а за полчаса до него. Так его впитает не подушка, а мое лицо 😌После пробуждения делаю легкий массаж лица (технику можно найти в интернете)».

А вот Светлана Лобода уверяет, что ей всегда хотелось быть похожей на Брижит Бардо.

«Став публичной персоной, я стала еще более требовательной к себе. Несмотря на интенсивный график гастролей, я стараюсь придерживаться определенного режима. Проснувшись утром, как бы сильно я не спешила, я даю себе время немного полежать, подышать полной грудью, почувствовать наступивший день.

Важно начинать утро правильно. Не суетиться, не бросаться сразу на амбразуру, а дать возможность себе вдохнуть, наметить цели — и начать к ним двигаться,» - рассказывала ранее Светлана. Артистка почти каждый день тренируется, занимается растяжкой и нередко проводит тренировки со старшей дочерью.

Надя Дорофеева советует принимать и любить себя такими, какими они есть. Ранее девушка неоднократно говорила, что комплексовала из-за внешности очень переживала из-за критики

«Принимайте и любите себя 🙏🏻 Я постепенно делаю шажочки в этом направлении. Инстаграм диктует искать лучшие ракурсы, показывать самую рабочую сторону и выгибаться в позочках так, чтоб попа конечно же была идеальной. Давайте кайфовать от себя настоящих, мы неповторимы в своей искренности ❤️»,- отметила недавно Надя в Инстаграм.

Супермодель Эмили Ратаковски поражает фигурой даже во время беременности, о которой стало известно всего пару дней назад.

«Я бы не сказала, что я та девушка, которая не может жить без чипсов, но я люблю съесть кекс или круассан по утрам», - рассказывает модель в одном из своих интервью.

Девушка признается, что в сумасшедшем графике ей крайне сложно выкроить время на ежедневные полноценные тренировки: «В конце каждого дня, даже если я сильно устала, я стараюсь хотя бы немного позаниматься спортом. Это может быть долгая прогулка или занятия йогой». Теперь режим у звезды совсем другой и, похоже, она часто балует себя вкусненьким. Пока что пол ребенка неизвестен, Эмили решила даже сама не знать его до родов.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова заявила, что главный секрет ее стройности – это спорт. До недавних пор звезду травили за лишний вест и теперь певица советует всем как можно раньше начинать заниматься спортом.

После рождения сына Седоковой было сложно вернуться в форму. Комфортный вес для звезды – 58-60 килограммов, но тогда Анна весила намного больше и сильно из-за этого переживала.

«Помню, читала негативные комментарии, которые мне писали в соцсетях, страдала, постоянно плакала. Я действительно была очень большой! Но потом взяла себя в руки, утерла слезы, подняла свою попу с дивана и начала работать над собой, чем занимаюсь и по сей день».

Ани Лорак уверяет, что первый закон красоты — это сон. По словам звезды, она очень любит маски для лица и делает их регулярно в домашних условиях: они могут быть как одним пластом пропитанной ткани, так и толстым слоем крема на лицо. Или даже старый бабушкин метод, когда ты просто нарезаешь свежий огурец и укладываешь на лицо — он тоже работает.

«Враг нашей красоты — это отеки. Я часто летаю и люблю солененькое — что таить, люблю иногда съесть картошечку или сытный салатик. Бывает, перебарщиваешь с солью. Поэтому мой совет: не употреблять на ночь соленую пищу и пить воду маленькими глотками в течение всего дня.

Так происходит очищение. Вода необходима организму, мы из нее состоим, она нужна для работы наших клеток. С утра стоит пить побольше воды, к вечеру — меньше. А вот после шести -вообще ни-ни. Не всегда удается, но нужно стараться!», - рассказывала раньше Ани Лорак.

Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.

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