Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, похвалилась ярким образом в белом бикини

Настя является популярной моделью, которая делится пикантными фото на своей странице в Инстаграм довольно часто. Так как девушка рекламирует модные бренды одежды для онлайн-магазинов, в выборе одежды она не повторяется, каждый раз позируя в чем-то новом.

Неизменным остается акцент на ее ягодицах или бюсте. Квитко считает свои достоинства совершенными, а потому нередко демонстрирует их без одежды. В этот раз модель блеснула на отдыхе формами шестого размера в белом бикини с золотистой лямкой под бюстом. Дополнили образ Насти аккуратная прозрачная юбка, которую девушка приподняла для большей пикантности кадра.

«Доброе утро моим любимым фанатам 🌼🧡», - написала девушка под постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Ты прекрасна; Красиво, вкусно, вкусно👅👅👅; Я твой самый большой поклонник @anastasiya_kvitko Ты выглядишь такооооооо красиво 💗🌸🍑🔥; она заслуживает бриллиантов💍 Анастасия квитко; Ладно, неплохо; Красиво 😋😋😋😋; Привет госпожа; Люблю вас; Sin duda hrmosa😍😍😍😍; Пожалуйста, разместите одну фотографию без ткани; Потрясающая грудь; 👏👏 Красивый малыш».

Ранее мы писали, что Настя каждый день показывает новые образы, причем делает это девушка самими оригинальными способами. Чтобы не терять популярность, Квитко без проблем раздевается перед камерой, примеряет одно белье из сеточки или прикрывается кружевами вместо халатов.

Так как Квитко считает, что выглядит безупречно, она также не желает худеть и всегда подчеркивает, что ей и так хорошо. Впрочем, нередко Настю обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа, поэтому реакция на фото альтернативной модели далеко не всегда положительная.

На одном из своих фото Настя также дерзко напомнила о себе – надела лифчик от купальника на несколько размеров меньше и кожаные лосины, довольно заметно сдавившие ее талию. При этом бюст девушки попросту «выскочил» с неудобного белья, чем привлек внимание пользователей.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов