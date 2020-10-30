Украинцам стоит готовиться к резкому похолоданию и дождям

Об этом в новом прогнозе погоды рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, переход от октября к ноябрю состоится с дождями и похолоданием.

В частности, циклон спровоцирует дожди на территории Украины.

"Выходными циклон с юга обусловит в большинстве областей Украины дожди. В субботу на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днепре с районами и в восточных областях возможны сильные дожди. В воскресенье в западной части Украины осадки прекратятся", - предупредила Наталья Диденко в своем Facebook.

Согласно прогнозу погоды, на выходных будет прохладно, из-за чего днем температура будет составлять+7+11 градусов, а на Юге и юго-востоке будет немного теплее, +10+14 градусов.

"В Киеве переход от октября к ноябрю - такое себе: сыро, с туманами, дождями и похолоданием до +7 градусов. Туманы еще и будут способствовать зависанию вредных примесей в воздухе, поэтому на выходных шопинг не очень уместен", - резюмировала Диденко в своем Facebook.

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По словам синоптика Натальи Голени, первая неделя последнего месяца осени обрадует жителей нашей страны сухой и теплой погодой.

Однако, уже после 4 ноября погода в Украине улучшится.

"Небольшие дожди будут 2 и 3 ноября, в эти дни температурный фон немного снизится, но будет близко к климатической норме. С 4 ноября осадки прекратятся, днем ожидается около 10 градусов тепла, по ночам температура воздуха может снижаться до слабого мороза", – рассказала Наталья Голеня.

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