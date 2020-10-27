Спортсменка Анна Ризатдинова призналась, что нашла особенного в проекте "Танці з зірками"

Откровенная публикация появилась в ее личном микроблоге в Instagram.

По ее словам, каждый участник шоу должен запомниться зрителю чем-то особенным.

«Танці з зірками» вечный спор , о чём этот проект?) Многие уверяют , что этот проект не о танцах , другие утверждают , что техника решает многое здесь, а практика показывает, что важна история человека...! Моё мнение, что должно присутствовать всё", - написала Ризатдинова в микроблоге.

Спортсменка, которую еще называют "фавориткой Влада Ямы", отметила, что главная изюминка "Танців з зірками", когда участники показывают разные эмоции.

А она сама полюбила этот проект, поскольку пережила целое море различных эмоций.

"Обожаю этот проект. Потому что за три месяца , каких только эмоций у меня не было, от ненависти до обожания", - подчеркнула Ризатдинова и дополнила публикацию жаркими снимками, на которых она в синем платье до пола эффектно позирует. Возможно, девушка решила акцентировать внимание на одном из своих главных достоинств - на ногах.

"Красотка", "Какая красивая", "Шикарное платье", "Самая лучшая", " Аня ты красотуля, Супер танцуешь", "Классная малышка", "Шикарная, талантливая", "Люблю танцы, за то, что познакомили с вами. Стыдно, что не знала вас до проекта", - ответили фанаты в комментариях.

Ранее мы сообщали, Ризатдинова решила поделиться с пользователями в Инстаграм сокровенным. Звезда опубликовала факты о себе и своих пристрастиях.

«Друзья, раскрываю все карты», - торжественно заявила Анна, признавшись, что не может жить без кофе.

Кроме того, по словам гимнастки, она очень любит морепродукты и пасту, а ее любимая кухня итальянская и японская.

Напомним, что Анна Ризатдинова ошеломила длиной ног в мини-шортах: «Боже, как же я люблю…».

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова в полупрозрачном наряде раскрыла о себе всю правду: "На самом деле я...".