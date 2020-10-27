75-летний российский комик Евгений Петросян был срочно госпитализирован в больницу

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в российских Телеграмм-каналах. Отмечается, что Петросяна забрали в одну из московских больниц. Предварительно ему поставили диагноз – китайский вирус.

Отмечается, что артиста забрали на «скорой». Самочувствие комика удовлетворительное.

Как известно, в этом году Петросяну исполнилось 75 лет. В этом же году у него родился сын Ваган. Комик долгое время скрывал тот факт, что живет со своей молодой помощницей, которая и родила ему сына.

Стоит отметить, что Петросян развелся со своей супругой и коллегой по сцене Еленой Степаненко после 33 лет брака. В 2019 году он оформил отношения с Татьяной Брухуновой, которой всего 31 год. Женщина активно ведет Инстаграм, но старается избегать обсуждения личной жизни. Даже фотографии сына она публикует достаточно редко.

Ранее мы писали, что Петросян долгое время прятал новорожденного сына от бывшей жены, чтобы Степаненко не узнала о нем в неподходящий момент. Как стало известно, судебные процессы о разделе имущества затянулись, поэтому Степаненко не должна была узнать о ребенке раньше времени.

Напомним, что молодая жена Петросяна козырнула стройной фигурой по пути на работу: «Нет возможности сидеть в декрете».

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