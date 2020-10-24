Названы условия, при которых украинцам вернут часть денег, ушедших на налоги

Об этом говорится в материале " Обозревателя "

По закону жители Украины могут податься в налоговую для того, чтобы вернуть определенную часть НДФЛ. Такое право предоставлено абсолютно всем, кто законно работал и вкладывал деньги на лечение, ипотеку или же обучение. Но отметим, что обратится с таким требованием можно написав заявление в Государственную фискальную службу и в течение двух месяцев получить возврат выплаченных налогов.

Для того, чтобы получить компенсацию необходимо:

· обратиться в налоговую по месту регистрации;

· заполнить декларацию;

· подтвердить расходы, за которые можно получить компенсацию;

· в течение 60 дней получить средства на банковский счет.

Уточняется, что обратиться нужно до конца года в налоговую по месту регистрации. Там попросят заполнить декларацию и письменно подтвердить расходы (это может быть квитанция, выписка и т.д).

Сумма компенсации рассчитывается по определенной формуле, а именно потраченная сумма умножается на 18%. Ведь размер денежного возврата не должен превышать годовой доход.

С зарплаты в 13 тыс. грн компенсировать можно только расходы на сумму до 156 тыс. грн.

К примеру, если на ипотеку (проценты), обучение или лечение в прошлом году потратили 20 тыс. грн, в этом году можно получить компенсацию в размере 3600 грн.

Обратим внимание, что для компенсации по ипотеке необходимо предоставить справку из банка, в которой отдельно укажут, какая сумма потрачена именно на оплату процентов.

Отметим, что в Украине все граждане страны платят налоги. Так при покупке любого товара заложен определенный НДС. Также 18% необходимо оплатить налога с заработной платы и дополнительного дохода. Помимо этого, украинцы вносят 22% ЕСВ и 1,5% на военный сбор.

Напомним, что банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги: "списание по карте прошло, но...".

Как сообщала Politeka, тысячи гривен исчезают в банкоматах, кошмары клиентов ПриватБанка сбываются: "Деньги вернут при условии...".

Также Politeka писала, что карты блокируют из-за долгов по коммуналке, ПриватБанк отрезвил украинцев