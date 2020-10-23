Дождливая погода постепенно возвращается в Украину

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что завтра, 24 октября, в большинстве украинских регионов будет относительно теплая погода и без осадков.

Больше всех не повезет жителям Харьковщины и северных областях, где возможны дожди.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный. Температура воздуха в субботу в течение дня +12+18 градусов, немного ниже, +11+14 градусов будет на Сумщине, на Юге, ясно, теплее +16+22 градуса", - предупредила синоптик в своем личном микроблоге.

Что касается столицы, то завтра, 24 октября, в Киеве пройдут дожди, а небо затянет тучами. Но погода уже исправится на следующий день, когда выглянет солнышко.

"В Киеве завтра будет облачно, даже кое-где немного с дождем, а вот в воскресенье ожидается прекрасная погода - сухо, с красивыми утренними туманами, днем с солнышком. Температура воздуха в субботу +16 градусов, в воскресенье около +14 градусов", - резюмировала Наталья Диденко, обнародуя свежий прогноз погоды.

Ранее мы предупреждали о том, какой будет зима в этом году.

По прогнозам синоптиков, зима будет теплой и бесснежной. При этом могут быть морозные дни, но так холодно, как это бывало раньше, уже не будет.

"Учитывая наши исторические данные, то мы можем сказать, что все последние зимы, последние 30 лет - они все выше климатической нормы. А последние зимы вообще уже отличаются от климатической нормы", - отметила климатолог Елена Донич.

Относительно зимы четкие прогнозы пока давать рано, так как из-за изменения климата доверять прогнозам можно только на 3-5 дней. Но синоптики предполагают, что снега в Украине этой зимой не будет или будет мало.

Напомним, что часть Украины уйдет под воду, климат меняется: какие районы могут полностью исчезнуть.

Как сообщала Politeka, погода даст украинцам передохнуть, устроив приятный сюрприз: какие регионы пригреет солнце.

Также Politeka писала, что масштабное наводнение угрожает Одесской области, сделано предупреждение: какие районы затопит.