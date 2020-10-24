Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась новым рецептом приготовления сливового пирога со сметанной заливкой
Соотвествующее видео Лиза разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео доскролльте страницу до конца)
"Привет, друзья!😉
Сегодня хочу поделиться с вами рецептом удивительного пирога 🍰 со сливами и сметанной заливкой по рецепту моей мамы 😊Один из моих самых любимых! Обязательно приготовьте 😋", - написала она.
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Как готовить сливовый пирог
🍰Тесто:
100 г муки (4 ст. л. с горкой)
50 г сливочного масла (1/4 пачки, холодного)
40 г желтка (2 шт.)
30 г сахара (4 ч. л.)
3 г разрыхлителя (1/2 ч. л.)
соль
Сметанная заливка:
200 г сметаны (0,8 стакана объемом 250 мл, жирность 15-20%)
50 г яйца (1 шт.)
70 г сахара (3 ст. л.)
10 г кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой)
_____________________
0,5 ч. л. корицы
300 г слив
В комментариях поклонники поблагодарили Глинскую за отличный рецепт и попросили еще больше новых видеоуроков.
"Лиза , спасибо огромное за рецепт", "Всегда готовлю по вашим рецептикам это что-то невероятное", "Хочется больше и больше новых рецептов", – пишут они.
Напомним, что звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла секрет фирменных блинчиков из кабачков.
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