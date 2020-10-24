Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась новым рецептом приготовления сливового пирога со сметанной заливкой

Соотвествующее видео Лиза разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео доскролльте страницу до конца)

"Привет, друзья!😉

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом удивительного пирога 🍰 со сливами и сметанной заливкой по рецепту моей мамы 😊Один из моих самых любимых! Обязательно приготовьте 😋", - написала она.

Как готовить сливовый пирог

🍰Тесто:

100 г муки (4 ст. л. с горкой)

50 г сливочного масла (1/4 пачки, холодного)

40 г желтка (2 шт.)

30 г сахара (4 ч. л.)

3 г разрыхлителя (1/2 ч. л.)

соль



Сметанная заливка:

200 г сметаны (0,8 стакана объемом 250 мл, жирность 15-20%)

50 г яйца (1 шт.)

70 г сахара (3 ст. л.)

10 г кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой)

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0,5 ч. л. корицы

300 г слив

В комментариях поклонники поблагодарили Глинскую за отличный рецепт и попросили еще больше новых видеоуроков.

"Лиза , спасибо огромное за рецепт", "Всегда готовлю по вашим рецептикам это что-то невероятное", "Хочется больше и больше новых рецептов", – пишут они.

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