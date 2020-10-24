Нацбанк показал украинцам неожиданные данные, которые касаются депозитов

В Украине за 9 месяцев 2020 года наблюдается положительная динамика притока депозитов. Об этом рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, пишет УНИАН.

Он добавил, что общий приток средств населения в гривнах составляет 27%, а именно новые срочные депозиты – 12%. Что касается валютных сбережений, там тоже положительная динамика и приток валютных сбережений в банковскую систему составляет 5%.

Тем временем, заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб также присутствующий на брифинге подчеркнул, что рынок переживает достаточно большую структурное изменение. По его словам, на данный момент нет двузначных ставок по гривневым депозитам.

«Сейчас вы не увидите двузначных ставок по гривневым депозитам, а ставки по долларовым около нуля. Такого в истории Украины еще не было, кроме того, это происходит на фоне жесткой мирового кризиса. На этом фоне мы видим продолжение роста депозитов, который мог быть еще больше», - объяснил Сологуб.

Он также рассказал, что в начале года снижение учетной ставки с уровня в 13% происходило постепенно для наблюдения за динамикой ставок по депозитам.

«Когда мы принимавшим решение о снижение ключевой ставки, которая была 13% в начале года, одна из причин, почему мы это делали постепенно - мы хотели увидеть, как это повлияет на динамику ставок по депозитам. Могу сейчас подчеркнуть, что трагедии не произошло, рынок привыкает к однозначным ставкам по депозитам», - отметил Сологуб.

Напомним, Нацбанк сообщил плохие новости, как это коснется украинцев.

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