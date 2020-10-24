«Голос» программы «Женский квартал» Марта Адамчук сверкнула ярким образом в новом выпуске шоу

На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка поделилась кадрами со сцены, передает Politeka.net.

На записи звезда идет к микрофону в красном блестящем платье с открытой спиной и высоким разрезом сзади, сквозь который прекрасно видны стройные ноги красотки. Платье облегает фигуру певицы, демонстрируя красивые линии талии и бедер.

Образ дополняют классические лакированные туфли-лодочки на каблуке.

Она подходит к микрофону под свой же трек, делает танцевальное па, наклоняя стойку и прогибаясь назад, а затем возвращается обратно.

«Это звезда 🌟», «Ну какая же ты красивая 😍😍», «Безумная красавица 🤪🤪🤪», «Красотка», – пишут в комментариях восторженные поклонники.

Ранее мы рассказывали о том, что Марта Адамчук поразила сходством со сказочной героиней. Знаменитая брюнетка поделилась фото, на котором предстала перед поклонникми в роскошном наряде.

На ней – черное платье в пол с пышной юбкой и голой спиной. Красотка спускается по ступенькам, сделав полоборота к фотографу, который снимает ее сзади. Руками она поддерживает подол платья. Волосы артистки зачесаны и собраны, а образ дополняет макияж, подчеркивающий красоту звезды.

«От себя не убежишь)», – подписала снимок Адамчук.

Пользователи не поскупились на комплименты, а некоторые даже сравнили ее с героинями известных фильмов.

Напомним, безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным.

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.

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