Финучреждения получили разрешение на обслуживание денежных переводов

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Так, госрегулятор разрешил небанковским финучреждениям и операторам почтовой связи обслуживать переводы денег.

“Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать ​другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, заключив между собой соответствующий договор”, – сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Нововведения затронут те финансовые организации, имеющие лицензию госрегулятора на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и которые являются платежными организациями и/или участниками платежной системы в Украине.

В пресс-службе НБУ добавили, что нововведение позволит таким организациям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребители смогут выбирать удобные для них пункты обслуживания.

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Новые правила вступят в силу уже с 1 января 2021 года. Теперь кредитные договоры, которые заключаются сроком на один месяц и где размер займа не более одной минимальной заработной платы, будут относиться к потребительским кредитам.

"Максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем выполнения его обязательств на основании договора о таком кредите не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон", - объяснили в Минюсте.

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