48-летний судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво удивил неожиданным признанием

Как передает Politeka.net, шеф-повар опубликовал новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм.

Но одном из них улыбающийся Эктор Хименес-Браво запечатлен, лежа в постели. В руках он держит небольшую чашку с сердечком на ней.

Шеф-повар решил признаться в своей неудаче, и обратился к украинцам.

«Я с детства привык пить кофе с молоком . Но сегодня все диетологи в один голос говорят, что для взрослого человека молоко не только полезно, но и содержит в себе «козин» - лишний белок, который не усваивается. Я пытался приучить себя пить кофе без добавок, но не смог. Поэтому теперь я обращаюсь к Вам. Какой кофе пьете Вы?», - рассказал кулинар.

Эктор Хименес-Браво показал и другие снимки на которых позирует с чашкой любимого напитка.

Отметим, фолловеры поспешили поддержать шеф-повара, отметив, что так же пьют кофе с с коровьим молоком. Ведь если нравится и хорошо себя при этом чувствуешь, то почему бы и нет? Также нашлись и сторонники современных немолочных тенденций.

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