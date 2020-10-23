Скандальный актер Никита Джигурда устроил словесную перепалку с другом Ольги Бузовой

Как пишет Politeka.net, это произошло во время шоу «Бородина против Бузовой». Видео засняли зрители и опубликовали в Ютуб.

На видео видно, что Джигурда чуть не подрался с ведущим «Дома-2» Владом Кадони, который сделал ему замечание и предложил научиться петь или сняться хоть в одном приличном фильме. Джигурда не стал терпеть оскорблений, поднялся со своего места и пошел разбираться с молодым человеком.

«Ты — раб Бузовой, а не бог», - заявил Джигурда.

Артист в свойственной для себя манере кричал и рычал на Кадони.

«Ты за базаром следи!!», - отметил Джигурда, в процессе ссоры напомнив телеведущему, что он является народным артистом Чеченской Республики.

Стоит отметить, что разнимать мужчин пришлось самой Бузовой, которая подошла к мужчинам и пыталась остудить пыл обоих. После ссоры актер заявил, что она была постановочной и стал петь в центре студии.

Как известно, Джигурда в последние несколько лет является одним из главных фриков российского шоу-бизнеса. Недавно он устроил посиделки с Анастасией Волочковой, во время которых облапал балерину.

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