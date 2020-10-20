Співоча телеведуча з Росії Ольга Бузова засвітилася в компанії Філіпа Кіркорова на відпочинку

Нещодавно в Москва пройшла презентація легендарного бродвейного мюзиклу "Шахи". Головним гостем вечора в театрі МДМ став 16-разовий чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов, Прем'єру також відвідали Чемпіони Світу та Європи з шахів, багато зірок і спортсменів. Ольга Бузова і Філіп Кіркоров відвідали захід в тематичних нарядах в єдиному стилі.

Головні ролі в прем'єрному показі виконали Олександр Суханов, Олександр Бобров, Анастасія Стоцька і Анна Гученкова. Підтримати колег прийшли багато артистів, блиснувши на камеру своїми образами. Бузова в чорному блискучому міні і Кіркоров у фраку з червоними смугами відразу привернули увагу до себе.

Посміхаючись і обіймаючись на камеру, артисти похвалилися дружніми відносинами.

Ось що пишуть в мережі:

"Красиві ❤️; цікаво-хто їх коронував??😂 😂 😂 ; Два клоуна шоу бізнесу; красиві😍; Класні!!!❤️❤️; Чарівні 😻; Ідеально; До чого ж Ольга жіночна і елегантна 🔮; красиві 😻; Кращі 🔥; На стилі ☺️; дивитесь🙌; Ну тоді я прынцесса😂; Яка *ах королева😭».

Ми також писали, що в останнім часом також активно обговорюють відносини Філіпа Кіркорова з Давидом Манукяном – зірки почали співпрацювати і нещодавно навіть випустили свій кліп.

При цьому далеко не всі оцінюють подібну співпрацю, як вигідне і корисне. У той же час дівчина Манукяна Ольга Бузова все частіше світиться в компанії двох чоловіків, підтримує їх на концертах і презентації їх кліпу. Не так давно артистка навіть зганьбилася перед Кіркоровим: коли той спробував її підняти, станцювавши під їх з Манукяном нову пісню, Бузова «впустила» бюст з короткої сукні і збентежила артиста.

Після цього в мережі завжди жартують над колегами і обговорюють Кіркорова за зухвалу поведінку. Не обійшлося без подібних коментарів і під новим постом. Кіркоров вирішив позувати перед камерою з фільтрами і як би згадав Бузову. Ольга відразу прокоментувала пост:

"Як перестати говорити вголос те, що перше спадає на думку? 🔥 🔥 🔥 Вгадайте-на кого я дивлюся?😍 # hot #жаришка", - пише Кіркоров під роликом.

Ось як відповідає Ольга: «тобі йде, коли ти говориш - » Моя Бузильда»😂 😂 😂 👸 🏻".

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

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