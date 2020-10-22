34-річна російська співачка і зірка " Дом-2" Ольга Бузова порадувала шанувальників несподіваним сюрпризом
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в брутальному образі (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).
Так, зухвала "викрадачка" Ольга, за сюжетом кліпу, відвела з-під носа бандитів чорний "Мерседес" з цілим скарбом в багажнику. Погоня, екстрим і шарм співачки - заінтригували публіку.
Потім Бузова пояснила те, що відбувається і розповіла правила участі в конкурсі. Головний приз-авто-дістанеться комусь із щасливчиків, які відзначилися в коментарях.
"Ура!!!! Ми починаємо! Я підготувала для вас багато подарунків. Хтось із вас повинен забрати цю шикарну машину!",- підписала кадри Ольга.
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Користувачі посішили висловити свою думку:
"Тут мені здається шансів немає зовсім"
"От би тачку🤗"
"Хоч раз би виграти що-небудь !!!"
"Нехай щастить тому, хто в цьому дійсно потребує🤗"
"Кліп гармата але у талановитої людини по іншому бути не може 🚀"
"Я вірю що мрії збуваються 😍 😍 😍 головне вірити 😘"
"Богиня😻"
"Це круто, і знову вірю в чудеса,....а раптом♪"
Раніше ми повідомляли, Бузова показала себе в несподіваному образі-фатальної блондинки. Зірка заветилась перед шанувальниками з новим кольором волосся, зачіскою і зухвалим макіяжем, який зайвий раз підкреслив її пишні губи.
"Сьогодні зняли дещо круте для вас, мої хороші, скоро все дізнаєтеся, були приголомшливі образи, ось один з них. Як Вам? Може назад в блонд?",- підписала кадр співачка.
"Так блонд ти набагато краще", "Вау, як тобі йде такий блонд", "дуже красива, пощастило Даві", "Все, я одружуся", "не треба в блонд, у вас Шикарний колір волосся, на Джей Лопес дуже Ви зараз схожі", - відреагували фанати.
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