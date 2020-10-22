34-річна російська співачка і зірка " Дом-2" Ольга Бузова порадувала шанувальників несподіваним сюрпризом

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в брутальному образі (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Так, зухвала "викрадачка" Ольга, за сюжетом кліпу, відвела з-під носа бандитів чорний "Мерседес" з цілим скарбом в багажнику. Погоня, екстрим і шарм співачки - заінтригували публіку.

Потім Бузова пояснила те, що відбувається і розповіла правила участі в конкурсі. Головний приз-авто-дістанеться комусь із щасливчиків, які відзначилися в коментарях.

"Ура!!!! Ми починаємо! Я підготувала для вас багато подарунків.  Хтось із вас повинен забрати цю шикарну машину!",- підписала кадри Ольга.

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Користувачі посішили висловити свою думку:

"Тут мені здається шансів немає зовсім"

"От би тачку🤗"

"Хоч раз би виграти що-небудь !!!"

"Нехай щастить тому, хто в цьому дійсно потребує🤗"

"Кліп гармата але у талановитої людини по іншому бути не може 🚀"

"Я вірю що мрії збуваються 😍 😍 😍 головне вірити 😘"

"Богиня😻"

"Це круто, і знову вірю в чудеса,....а раптом♪"

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Ура!!!! Мы начинаем! Я подготовила для вас много подарков. ⠀ Кто-то из вас должен забрать эту шикарную машину! ⠀ Абсолютно новенький Mercedes 🥰или же победитель может забрать деньги, а это 2.000.000, ДВА МИЛЛИОНА рублей 😱 ⠀ Чтобы его забрать, просто подпишитесь, прямо СЕЙЧАС, на тех на кого подписана я сама! Время на подписку ограничено! Поторопитесь 😘 ⠀ А чтобы победителей было больше, я приготовила дополнительные призы: 📱 5 заветных новеньких iPhone 11 🛍3 чемодана крутой косметики 🍭3 чемодана сладостей ⠀ Подписывайтесь и забирайте призы! Участвовать можно из любой точки мира и неважно сколько тебе лет! ⠀ А прямо сейчас кто-то из вас может забрать 30.000₽ в комментариях! ⠀ Пиши комментарии, а я в любой момент напишу СТОП и выберу 3й комментарий до стоп! ⠀ Поехали👇 P.s чем больше комментариев, тем больше шансов, и не забудь проверить подписку на всех😉

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Раніше ми повідомляли, Бузова показала себе в несподіваному образі-фатальної блондинки. Зірка заветилась перед шанувальниками з новим кольором волосся, зачіскою і зухвалим макіяжем, який зайвий раз підкреслив її пишні губи.

"Сьогодні зняли дещо круте для вас, мої хороші, скоро все дізнаєтеся, були приголомшливі образи, ось один з них. Як Вам? Може назад в блонд?",- підписала кадр співачка.

"Так блонд ти набагато краще", "Вау, як тобі йде такий блонд", "дуже красива, пощастило Даві", "Все, я одружуся", "не треба в блонд, у вас Шикарний колір волосся, на Джей Лопес дуже Ви зараз схожі", - відреагували фанати.

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