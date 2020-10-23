Доверчивым украинцам грозит огромный штраф за нарушение, которое они фактически не совершали

Так, таможня присылает штрафы на 170 тыс. грн тем, кто, якобы незаконно ввез евробляху. По сути, эти "нарушители" стали заложниками противоправных действия совершенно других лиц, пишет auto.24tv.ua.

Так как на одного человека в нашей стране можно ввозить из-за границы лишь одно авто, то мошенники придумали схемы, позволяющие им ввозить намного больше автомобилей. Для этого были нужны люди, которые не всегда в полной мере понимали об ответственности за нарушение закона. Именно на этих людей оформлялся ввоз автомобилей в иностранной регистрации.

Аферисты могли подбирать людей не границе и при предъявлении документов на пункте пересечения отмечали, как такого, что ввозит автомобиль. Также частенько мошенники заранее договаривались с доверчивым человеком о том, что за отдельную плату, оформят ввоз на его имя, при этом убеждая, что, якобы за это не будет никакой ответственности.

Теперь обманутым "помощникамм" выписывают протоколы на штрафы в размере по 170 000 грн.

Юристы объясняют, как действовать в этом случае. Законодательство Украины дает возможность избежать штрафа за нарушение таможенных правил в случае, если факт нарушения произошел вследствие совершения преступных действий третьих лиц. Но при условии, если такие обстоятельства подтверждены документально, а не только словами.

Жертвам такого рода мошенничества, получившим штраф, нужно сразу же обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, в котором следует подробно описать все обстоятельства дела в отношении преступных действий третьих лиц.

Кроме того, надо отправить сообщение на таможню с указанием подробных обстоятельств дела. К сообщению приобщить копии всех доказательств по делу, а также копии направленного в правоохранительные органы заявления.

При отправке указанных документов следует обязательно оставлять себе их копии и сохранять квитанции об их отправлении. Представление указанных документов поможет избежать штрафа 170 000 грн. за нарушение, которое человек фактически не совершал.

Ранее мы сообщали, украинских водителей предупредили о штрафе, который может возникнуть, как говорится, на пустом месте.

Согласно Правил дорожного движения запрещается эксплуатация авто с уровнем протектора шин, ниже дозволенного. Для легковых машин этот показатель составляет не менее 1,6 мм. Отмечается, что надлежащая высота протектора обеспечивает должное сцепление автомобиля с дорогой не только зимой, а круглогодично.

За управление машиной с уровнем протектора шин ниже дозволенного, предусмотрен штраф в размере 340 грн.

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.