29-летняя украинская рэперша Alyona Alyona всколыхнула публику внезапным откровением

Как передает Politeka.net, в Сети горячо обсуждают видеообращение исполнительницы в Инстаграм по поводу тяжелого расставания с любимым мужчиной, принятия себя такой как есть и стремления прийти в здоровую форму (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Алена Савраненко (настоящее имя рэперши - ред.) призналась, что до сих пор никто не знал о ее переживаниях после расставания с бойфрендом. Оказалось, тот бросил ее из-за внешнего вида. Сказал, что не видит с ней будущего.

Певица вспоминает, мол, было плохо, но она справилась. Более того, призвала не держать все в себе, а обращаться за бесплатной помощью к психотерапевту.

"Я не боюсь!, - начала свое откровение Alyona Alyona в Инстаграм. - Эту историю я не хотела рассказывать никому, но со временем поняла главное. Не надо молчать! У всех нас случаются тяжелые ситуации в жизни, такие, что просто выбивают нас из колеи, но мы должны помнить, что есть люди, которые готовы помочь. Мы не одни и это я знаю точно".

Пользователи поспешили поделиться своим мнением по поводу услышанного: некоторые поддержали рэпершу, удивляясь поступку ее бывшего, другие посоветовали Алене срочно худеть.

"Мой тебе совет: плюнь и ногой разотри"

"Парень прав, если лень взять себя в руки（я сама лентяйка), то не надо никому предьявлять претензии"

"Я понимаю Алёну, ей больно и обидно! Но всё таки надо потихоньку начать сбрасывать вес, хотя бы ради здоровья и ребёнка, которого она захочет иметь. Она весёлая и позитивная, но её полнота говорит лишь о том что она больной человек. Алёнка, худей! Ради себя и ребёночка!"

"Навіщо тоді починав зустрічатися з дівчиною якщо одразу не влаштовувала! На що розраховував? Те, що повнява - не означає хвора!"

"А в чем проблема? Парень сказал правду! Я не раз видела ее это просто... Что она пропогандирует ? Ожирение? Диабет? Зачем психолог, просто нужно похудеть!"

"Умничка. Она уже похудела танцуя. И продолжает. У неё нежные красивые черты лица. Будет красавицей как достигнет цели 🎯"

Напомним, на "Танцах со звездами" скандал после выхода Alyona Alyona: "Вам не стыдно чужое место занимать?".

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