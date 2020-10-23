29-летняя украинская рэперша Alyona Alyona всколыхнула публику внезапным откровением

Как передает Politeka.net, в Сети горячо обсуждают видеообращение исполнительницы в Инстаграм по поводу тяжелого расставания с любимым мужчиной, принятия себя такой как есть и стремления прийти в здоровую форму (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Алена Савраненко (настоящее имя рэперши - ред.) призналась, что до сих пор никто не знал о ее переживаниях после расставания с бойфрендом. Оказалось, тот бросил ее из-за внешнего вида. Сказал, что не видит с ней будущего.

Певица вспоминает, мол, было плохо, но она справилась. Более того, призвала не держать все в себе, а обращаться за бесплатной помощью к психотерапевту.

"Я не боюсь!, - начала свое откровение Alyona Alyona в Инстаграм. - Эту историю я не хотела рассказывать никому, но со временем поняла главное. Не надо молчать! У всех нас случаются тяжелые ситуации в жизни, такие, что просто выбивают нас из колеи, но мы должны помнить, что есть люди, которые готовы помочь. Мы не одни и это я знаю точно".

Популярные статьи сейчас

Новая схватка скандальной Ольги Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": "Хватит ныть в камеру, а вперед в зал!"

Озорная "невеста" Гарика Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка"

Пугачева дала жару с экс-супругом Наташи Королевой, Галкин не помеха: "Раскорячилась"

Гибель звезды "Дизель Шоу", раскрыты странные совпадения перед трагедией: "Была одета в..."
Показать еще

Пользователи поспешили поделиться своим мнением по поводу услышанного: некоторые поддержали рэпершу, удивляясь поступку ее бывшего, другие посоветовали Алене срочно худеть.

"Мой тебе совет: плюнь и ногой разотри"

"Парень прав, если лень взять себя в руки（я сама лентяйка), то не надо никому предьявлять претензии"

"Я понимаю Алёну, ей больно и обидно! Но всё таки надо потихоньку начать сбрасывать вес, хотя бы ради здоровья и ребёнка, которого она захочет иметь. Она весёлая и позитивная, но её полнота говорит лишь о том что она больной человек. Алёнка, худей! Ради себя и ребёночка!"

"Навіщо тоді починав зустрічатися з дівчиною якщо одразу не влаштовувала! На що розраховував? Те, що повнява - не означає хвора!"

"А в чем проблема? Парень сказал правду! Я не раз видела ее это просто... Что она пропогандирует ? Ожирение? Диабет? Зачем психолог, просто нужно похудеть!"

"Умничка. Она уже похудела танцуя. И продолжает. У неё нежные красивые черты лица. Будет красавицей как достигнет цели 🎯"

View this post on Instagram

Я НЕ БОЮСЯ! ⠀ Цю історію я не хотіла розповідати нікому, але згодом зрозуміла головне. НЕ ТРЕБА МОВЧАТИ! ⠀ У всіх нас трапляються тяжкі ситуації в житті, такі, що просто вибивають нас з колії, але ми маємо пам‘ятати, що є люди, котрі готові нам допомогти. Ми не одні і це я знаю точно. ⠀ І навіть, якщо ваші рідні та близькі не розуміють вас, не готові підтримати, звертайтесь до спеціалістів, психологів. Бо ви у себе одні, пам‘ятайте про це❤️ ⠀ #янебоюсянебійсяіти #янебоюсьнебойсяиты ⠀ Я з радістю підтримую таку круту ініціативу від @bahroma Сайт для безкоштовної консультації психотерапевта: tellme.com.ua ⠀ ............................ ⠀ I'M NOT AFRAID! ⠀ I did not want to tell this story to anyone, but later I understood the main thing. YOU SHOULD NOT BE SILENT! ⠀ We all have difficult situations in life that just get us off track, but we need to remember that there are people who are willing to help us. We are not alone and I know that for sure. ⠀ And even if your family and friends do not understand you, are not ready to support, you should see a specialist, psychologist. Because you must take care of yourself, remember this(heart) ⠀ #янебоюсянебійсяіти #янебоюсьнебойсяиты #imnotafraiddontbeafraid ⠀ I am happy to support such a cool initiative from @bahroma

A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on

Напомним, на "Танцах со звездами" скандал после выхода Alyona Alyona: "Вам не стыдно чужое место занимать?".

Также Politeka писала, что смелая Alyona Alyona показала красоту без границ в нижнем белье, фото.