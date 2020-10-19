29-летняя украинская рэперша Alyona Alyona потрясла неожиданным "акробатическим" трюком в поезде

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в нескромной позе.

Так, довольная Алена Савраненко (настоящее имя певицы, - ред.) во время поездки на поезде, в спортивном костюме и с книгой, уселась поудобнее, задрав обе ноги выше головы и положив их на сидение впереди. Благо, рэперша разбулась, оставшись в белых носках.

"Сегодня неслась на форум в Запорижжя✨ Как говорится с корабля на бал😏

Дорога у нас была длинная, поэтому захватила с собой чипсы! А чтоб вы не думали, что я не придерживаюсь диеты, то скажу вам, что они полезны и вкусны! Взяла с собой чипсы с норе и батата! Делитесь в комментариях, что вы берете с собой в дорогу? Может по старинке колбаску и вареные яйца? 😂", - подписала фото Alyona Alyona.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, некоторые сделали ей замечание. Не удержалась от комментария и певица Джамала, отправив "смайлик".

"Моя ж ты лапуля! Тебе удобно?!"



"Мать, по багатому🙄😉"

"Это невежливо"



"Жiнко чому без пива)"

"Та ні, ковбаска вже не прокачує, запах у неї капець просто який, яйця то звісно святе😅 але ні, зараз беру якусь булку або якісь горішки, банани, яблука. Ось побачила ось ці чипси, самій захотілося😍 Доречі, так зручно їздити?😉"

"Ой як така гарна! ❤️"

"Ух ты ! Хотела бы Вас встретить в поезде, повезло кому-то !)"

"Эт удобно😎"

Ранее мы сообщали, покинувшая шоу "Танці з зірками" Alyona Alyona поделилась своими эмоциями по поводу участия в проекте.

"И грустно, и радостно✨ За всю свою жизнь я никогда не бывала в детских лагерях. Но и через много лет я смогла почувствовать ту атмосферу. Это произошло на @ tanci1plus1. Встречаться вместе на репетициях и после, жить по расписанию, а в дни эфиров даже питаться по расписанию😂 Я благодарна этому проекту, что могла испытать себя и свое тело, раскрыть себя с разных сторон", - писала рэперша у себя в Инстаграм.

Напомним, на "Танцах со звездами" скандал после выхода Alyona Alyona: "Вам не стыдно чужое место занимать?".

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