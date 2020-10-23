Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась секретом приготовления чайного кекса

Лиза разместила на своей странице в Инстаграм рецепт этого кекса, сообщает Politeka.

"Доброе утро, друзья! Сегодня у нас в меню - чайный кекс. Один из моих любимых, готовится он быстро, и получается очень вкусным 😉 Кстати, в сироп для пропитки этого кекса я добавляю ром - мы как раз говорили о нем вчера☺️", – пишет Глинская.

Как готовить чайный кекс

Тесто:

150 г размягченного сливочного масла (помадка)

150 г сахарной пудры

3 яйца (150 г)

200 г муки

7 г разрыхлителя

180 г цукатов (орехи, клюква, курага, фисташка)

цедра апельсина

Сироп для пропитки:

100 мл воды

50 г сахара

1/2 стручка ванили

20 мл ликера Куантро или черного рома

Декор:

цукаты, орехи, сухофрукты

нейтральная глазурь или абрикосовый джем

Способ приготовления

1. Взбиваем размягченное сливочное масло (помадку) с сахарной пудрой – масло должно немного посветлеть и слегка увеличиться в объеме.

Замесить тесто можно как в комбайне – используя К-образную насадку, так и в большой миске, используя венчик.

2. Добавляем к маслу яйца и цедру апельсина, продолжаем взбивать. Если масло было недостаточно теплым, то масса получится не очень однородной – и вам может показаться, что все пропало. Не стоит огорчаться, это не повлиет на конечный результат.

3. Добавляем ваниль.

Можно также добавить цедру лимона, корицу, порошок имбиря, любые другие пряности.

4. Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем в массу.

5. Добавляем сухофрукты и орехи - можно использовать любые.

Перед тем, как добавить орехи в тесто, необходимо обжарить их в духовке, разогретой до 170°С, в течение 10-15 минут.

6. Выкладываем тесто в форму – наполняем форму на 2/3.

Для кексов можно использовать как металлическую, так и силиконовую форму. Металлическую форму нужно смазать масляной помадкой и присыпать тонким слоем муки.

7. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 170°С 35-40 минут. Время выпекания зависит от размера кекса.

8. Готовим сироп. Заливаем в сотейник воду, добавляем сахар и стручок ванили. Доводим сироп до кипения, вливаем в него ром, кипятим еще одну минуту, отставляем в сторону.

9. Готовые кексы еще теплыми необходимо достать из форм и пропитать сиропом.

"Существует важное правило: горячие кексы пропитываются горячим сиропом. Хранятся такие кексы 6-7 дней. А у вас есть любимая выпечка? 🙂, – добавила Елизавета Глинская.

Фанаты в комментариях поблагодарили Лизу за новый рецепт.

"Один из самых любимых ваших рецептов. Всегда выручает, когда гости на пороге или нет желания делать что-то сложное. В нем такое сочетание ароматов, что никто устоять не может, чтобы не попробовать. ❤️ Любимейший😍 хороший рецепт, приготовлю на след неделе к приходу гостей) Спасибо , Лизонька за рецепт! 👏👏👏 хороший рецепт, приготовлю на след неделе к приходу гостей) Есть, вся выпечка любима 😉❤️ и даже НЕ выпечка. Но потом вес 🙄😩 так что стараюсь держаться 😘", – написали они.

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